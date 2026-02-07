Sjezd ONLINE: Odermatt je bez medaile, vedení drží von Allmen. Na startu je i Zabystřan

Po zažehnutí olympijského ohně se zimní hry Milán-Cortina 2026 rozjíždějí naplno a hned první boj o medaile slibuje napínavý souboj v jedné z královských disciplín. Na proslulé sjezdovce Stelvio v Bormiu se jede sjezd a na startu bude i český lyžař Jan Zabystřan. Závod sledujeme od 11.30 online.
Na trati s extrémním převýšením, prudkými skoky a dlouhými rychlými úseky se očekává souboj švýcarských a italských sjezdařů.

Nejstabilnější formu v posledních letech má Marco Odermatt, který letos vyhrál tři z pěti sjezdů Světového poháru, dvakrát uspěl jeho krajan Franjo von Allmen.

Domácí prostředí však zvyšuje šance italských sjezdařů, které požene vyprodané sedmitisícové hlediště. Šestatřicetiletý Dominik Paris sjezdovku Stelvio dokonale zná, od roku 2012 tady slavil už šestkrát. A Giovanni Franzoni zazářil při prestižním sjezdu v Kitzbühlu.

Jediný český zástupce Jan Zabystřan má větší šance v superobřím slalomu, kde před Vánoci nečekaně triumfoval ve Val Gardeně. V trénincích v Bormiu se postupně zlepšoval – ve středu byl až 30., ve čtvrtek se posunul na dvacátou příčku a v pátek už skončil šestý. Závěrečné jízdy však už někteří soupeři vynechali, jiní nejeli naplno.

Jako první se na trať Stelvio vydal Rakušan Hemetsberger, největší favorit Odermatt má sedmičku, Zabystřan pojede se startovním číslem 23.

