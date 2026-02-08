Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová se při olympijském sjezdu zranila

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila v těžkém pádu. Diváci v hrůze ustrnuli, z televizních záběrů bylo slyšet, jak lyžařka křičí bolestí. Závod byl na desítky minut přerušen.
Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině. | foto: Reuters

Na start lyžařky s číslem 13 čekal celý svět, každý chtěl vidět, jak dopadne její příběh provázený mnoha zraněními, předčasnými konci a opětovnými návraty.

Před týdnem si přetrhla zkřížený vaz, ale ani to ji neodradilo od olympijského startu. Ze sjezdů už má ve 41 letech zlato z Vancouveru 2010 a bronz z Pchjongčchangu 2018. Dalším triumfem se chtěla definitivně rozloučit.

„Jdu do svého posledního olympijského sjezdu a i když nemůžu zaručit výsledek, můžu zaručit, že do toho dám vše,“ slibovala před startem.

Risk však nevyšel. V pravotočivé zatáčce se nechala rozhodit terénní vlnou, rukou zavadila o branku a nedokázala už zabránit ošklivě vypadajícímu pádu. Ve velké rychlosti se nekontrolovaně řítila svahem, přitom jí stále držely připnuté lyže. V televizi bylo slyšet, jak lyžařka křičí bolestí.

Opakované záběry pádu Lindsey Vonnové na obrazovce v Cortině.

Atmosféra v cíli se během mžiku změnila. Zatímco při startu největší hvězdy fanoušci bouřili, rázem zavládlo naprosté ticho a všichni očima sledovali velkoplošnou obrazovku, na níž běžely záběry, jak ji ošetřují lékaři.

Když režisér pustil opakovačku jejího hrozivého pádu, diváci jen vydechli: Ufff.

Po několika desítkách minut naprostého ticha se cílovým prostorem v Cortině poprvé ozval potlesk, když ze svahu odlétal vrtulník, který Vonnovou dopravoval do nemocnice.

„Všechny to šokovalo, každý sledoval její příběh,“ vydechla v mixzoně Rakušanka Adriana Radlerová.

Na startu jsou i tři Češky

Největší česká hvězda Ester Ledecká musí sjezd v Cortině oželet, protože se chystá na nedělní obhajobu zlata na snowboardu v Livignu. Mezi 36 přihlášenými lyžařkami však najdeme hned tři jiné české reprezentantky. S třicítkou odstartuje Barbora Nováková, hned po ní pojede Elisa Maria Negri a číslo 36 bude mít Alena Labaštová.

