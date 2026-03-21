Sjezd ONLINE: Ledecká jede finále Světového poháru. Jak si v Norsku vede?

  11:40aktualizováno  11:40
Světový pohár alpských lyžařů a lyžařek vrcholí. Na úvod finále elitního seriálu se v norském Kvitfjellu jede ženský sjezd, v němž nechybí Ester Ledecká. Jak si vede? Sledujte od 12.30 hodin v podrobné online reportáži.

Ester Ledecká při druhém tréninku na sjezd v Kvitfjellu | foto: AP

V nejrychlejší disciplíně se Ledecké v této sezoně tolik nedaří a v dílčím hodnocení figuruje na patnáctém místě. V super-G je šestá.

I tak si ale bezpečně zajistila účast ve finále, v němž tentokrát startuje jen 24 žen. Účastnit se ho měla i juniorská mistryně světa, jenže klání na šampionátu překazilo počasí.

ONLINE: Sjezd žen v Kvitfjellu

podrobná reportáž od 12:30

Třicetiletá česká obojživelnice se ve sjezdu tuto zimu nejlépe umístila na šestém místě v prosinci ve Val d´Isere. Do elitní desítky se vměstnala ještě v Soldeu, kde byla právě desátá, a ve Val di Fassa, kde skončila osmá.

V trénincích v Norsku dojela desátá a čtvrtá. Na start ostrého klání se postaví s číslem čtyři.

Souboj o malý glóbus může nabídnout drama. První Italku Lauru Pirovanovou a druhou Němku Emmu Aicherovou dělí 28 bodů. Třetí je Američanka Lindsey Vonnová, která se ale léčí z hrůzného pádu na olympijských hrách v Cortině.

Pirovanová jde na start jako čtrnáctá, Aicherová jako jedenáctá.

