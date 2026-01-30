Sjezd ONLINE: Těžké podmínky v Crans Montaně. V sítích skončila i Vonnová

Světový pohár alpských lyžařek se přesunul do švýcarské Crans Montany, kde specialistky na rychlostní disciplíny čeká generálka na olympijské hry. Na startu dnešního sjezdu nechybí ani Ester Ledecká. Jak si vede? Sledujte od 10.00 hodin v podrobné online reportáži.

Ester Ledecká během super-G v italském Tarvisiu | foto: Profimedia.cz

Ledecká minulý víkend poprvé v sezoně závodila na snowboardu. A jak! V Simonhöhe si podmanila paralelní obří slalom, v němž ji v Livignu čeká útok už na třetí olympijské zlato v řadě.

Posléze se rychle přesunula do Crans Montany, kde se chce naladit i na svůj druhý sport.

Ve středečním zkráceném sjezdařském tréninku byla šestá, čtvrteční test organizátoři kvůli nepřízni počasí a přívalům nového sněhu zrušili.

Do dnešního závodu se třicetiletá obojživelnice pustí s číslem patnáct. I ostrý závod se jede na zkrácené trati. Vedoucí žena disciplíny Američanka Lindsey Vonnová má šestku.

Před čtyřmi roky Ledecká sjezd v tomto švýcarském středisku vyhrála a den nato skončila druhá v superobřím slalomu, který je na programu v sobotu. Právě v něm bude závodit na hrách, sjezd se jí totiž kryje se snowboardem.

