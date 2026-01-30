Sjezd ONLINE: Těžké podmínky v Crans Montaně. V sítích skončila i Vonnová

Ledecká minulý víkend poprvé v sezoně závodila na snowboardu. A jak! V Simonhöhe si podmanila paralelní obří slalom, v němž ji v Livignu čeká útok už na třetí olympijské zlato v řadě.
Posléze se rychle přesunula do Crans Montany, kde se chce naladit i na svůj druhý sport.
ONLINE: Sjezd žen v Crans Montaně
podrobná reportáž od 10:00
Ve středečním zkráceném sjezdařském tréninku byla šestá, čtvrteční test organizátoři kvůli nepřízni počasí a přívalům nového sněhu zrušili.
Do dnešního závodu se třicetiletá obojživelnice pustí s číslem patnáct. I ostrý závod se jede na zkrácené trati. Vedoucí žena disciplíny Američanka Lindsey Vonnová má šestku.
Před čtyřmi roky Ledecká sjezd v tomto švýcarském středisku vyhrála a den nato skončila druhá v superobřím slalomu, který je na programu v sobotu. Právě v něm bude závodit na hrách, sjezd se jí totiž kryje se snowboardem.
Jak dopadne?
Sledujte online.