Sjezd ONLINE: Nadějný úvod, pak ztráta. Ledecká mimo desítku. Vede Pirovanová

  11:30aktualizováno  12:15
Po zrušeném lednovém sjezdu v Crans Montaně jsou ve Val di Fassa na programu hned dva sjezdy za sebou. Ten první startuje v pátek i s Ester Ledeckou, která v tréninku měla pátý nejrychlejší čas, a Barborou Novákovou. Jak si obě Češky povedou, sledujte od 11:30 v podrobné online reportáži.

Ester Ledecká jede sjezdařský trénink ve Val di Fassa. | foto: NH OstravaAP

V Crans Montaně se 30. ledna jela generálka na olympijské hry v Cortině d’Ampezzo, ale z prvních šesti lyžařek na startu hned tři do cíle nedojely. Rakušanka Nina Ortliebová i hvězdná Lindsey Vonnová skončily v ochranných sítích. Američanka si při pádu dokonce přetrhla zkřížený vaz v koleni. Nejhůře dopadla Norka Marte Monsenová, kterou ze svahu museli transportovat na nosítkách.

ONLINE: Sjezd žen ve Val di Fassa

Závod sledujte v podrobné reportáži.

„Byl to hodně divoký závod a pohled na ty pády nebyl vůbec příjemný. Člověk na to v tu chvíli nesmí myslet, ale bylo vidět, že trať je dnes na samotné hraně bezpečnosti,“ komentovala v lednu závod Ester Ledecká.

A teď místo toho pojede náhradní závod v italských Dolomitech.

Po nevydařené olympiádě se vrátila do Světového poháru minulý týden v andorrském Soldeu, kde ve všech třech rychlostních disciplínách skončila v elitní desítce. Ve sjezdu obsadila desáté místo, jejím sezonním maximem však zůstává šestá příčka z francouzského Val d’Isère.

Úspěšnou zastávku doplnila čtvrtým a šestým místem v superobřích slalomech. Právě v super-G se jí v letošním ročníku daří o něco více – v hodnocení disciplíny jí patří průběžná čtvrtá pozice, zatímco ve sjezdu je patnáctá.

Další zkušenosti na tratích Světového poháru bude sbírat čtyřiadvacetiletá Barbora Nováková. Té se v Soldeu podařilo ve sjezdu obsadit 43. místo a v super-G 42. příčku, ve čtvrtečním tréninku ve Val di Fassa zapsala dvaapadesátý čas.

Ledecká se na trať vydá se startovním číslem osmnáct, Nováková vyrazí až jako 49. v pořadí.

Mezi hlavní favoritky budou při absenci zraněné Vonnové patřit zejména německá univerzálka Emma Aicherová či vítězka z Andorry, domácí hvězda Sofia Goggiaová.

