Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

„Na utkání jsem byl vybaven zelenou páskou z projektu FAČR Začínám – Respekt. Hostující tým a funkcionáři to zcela ignorovali,“ naťukal Svoboda do zprávy rozhodčího. „Těžko se pak divit, kolik rozhodčích skončí s kariérou po takových incidentech. Překvapuje mě, s jakou dávkou agrese se hostující tým již ve druhém kole nového ročníku prezentoval.“
Rozbuškou bylo vyloučení ervěnického Vojtěcha Jiráta za surovou hru, který podle sudího fauloval domácího Filipa Lošonského; ten musel do nemocnice kvůli potížím s dýcháním po skluzu soupeře a úderu kopačkou do žeber. (Původně rozhodčí označil jako faulovaného brankáře Meziboří, což pak s omluvou opravil).
A strhla se mela.
Hlavní roli sehrál trenér hostů. Podle Svobody vnikl na hrací plochu, krátce ho chytil pod krkem a vší silou jej začal škrtit a násilně s ním cloumat. Ostatními hráči ho odtrhli, mladý rozhodčí kvůli inzultaci a psychickému rozrušení utkání ukončil za stavu 0:0 ve 27. minutě. Rusník jej čapl pod krkem ještě jednou, načež se strhla hromadná rvačka mezi diváky za hrazením a hráči hostů, jak stojí v zápise o utkání. I sám kouč měl jednoho z fanoušků napadnout, ten vše nahrál na mobil.
„Ihned volána Policie ČR, která na místo v počtu cca 12 policistů dorazila během pěti minut na stadion v Meziboří, kdy již neprobíhala rvačka diváků a hráčů hostů,“ líčil sudí.
Incident ovšem pokračoval, vše ještě vyhrotil otec trenéra hostů Michal Rusník, funkcionář klubu, který však nebyl uveden v zápisu. Nejprve vstoupil na hrací plochu, kde chtěl s rozhodčími konzultovat okolnosti Jirátova vyloučení a vyhrožoval jim. Po odjezdu policie a předčasném ukončení zápasu vnikl i do kabiny rozhodčích a domáhal se zapsání svých postřehů do zápisu. Když mu nebylo vyhověno, neboť při zápase neměl žádnou funkci, snažil se prý rozhodčí napadnout.
„S vypětím všech sil tomu zabránil hlavní pořadatel a vedoucí domácích pan Berousek,“ uvedl Svoboda. „Mezitím byla znovu přivolána policie, hosté už potom stadion opustili, ale zápis nepodepsali.“
Napadený rozhodčí Svoboda se nechal kolegou odvézt do mostecké nemocnice. „Vlivem škrcení a cloumání mi bylo nevolno, bolel mě krk, motala se mi hlava. Po provedení vyšetření lékařkou bylo konstatováno povrchové poranění šíje a byl mi doporučen klidový režim. Po ošetření v nemocnici jsem odjel na policii, které jsem předal lékařskou zprávu a podal trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu,“ napsal Svoboda do zápisu.
Funkcionáři Ústeckého krajského fotbalového svazu, který I. A třídu dorostu organizuje, jsou případem zděšeni.
Upozornil na něj na sociálních sítích předseda sportovně-technické komise Jan Novotný, o čemž jako první informoval Deník. „To, co se dnes kolem nás děje, už překračuje všechny meze. Napadení rozhodčího v utkání dorostu I. A třídy je za hranou všeho. Naše společnost se odklání od základních hodnot a je nezbytné nastavit jasný a pevný řád,“ apeloval.
Petr Jirát, otec vyloučeného fotbalisty Ervěnic, pod Novotného příspěvkem namítl: „S manželkou jsem byl verbálně napaden brankářem, že jsme – cituji – cikáni. Ač jsem to rozhodčímu opakovaně hlásil, odmítl vzít uvedenou skutečnost na vědomí a domácího hráče za vyprovokovaný konflikt s divákem nepotrestal.“
Případ nekončí, rozplétat jej budou jak fotbalové, tak policejní orgány.