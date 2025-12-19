Fernstädtová se blýskla ve SP. Poprvé v olympijské sezoně je na stupních vítězek

Autor: ,
  16:15aktualizováno  16:17
Skeletonistka Anna Fernstädtová obsadila druhé místo v závodě Světového poháru v Siguldě a poprvé v olympijské sezoně se dostala na stupně vítězek. Devětadvacetiletá česká reprezentantka tak vyrovnala svůj nejlepší kariérní výsledek v seriálu, na pódium se dostala popáté.
Anna Fernstädtová po dojezdu poslední jízdy.

Anna Fernstädtová po dojezdu poslední jízdy. | foto: AP

Skeletonistka Anna Fernstädtová a trenér Josef Andrle pózují fotografům na...
Skeletonistka Anna Fernstädtová pózuje fotografům na tiskové konferenci před...
Skeletonistka Anna Fernstädtová pózuje fotografům na tiskové konferenci před...
Skeletonistka Anna Fernstädtová na tiskové konferenci před začátkem sezony.
20 fotografií

Fernstädtové se vydařil v Lotyšsku už čtvrteční první závod, v němž byla čtvrtá. Teď své umístění úřadující bronzová medailistka z mistrovství světa ještě vylepšila. Nestačila jen o osm setin sekundy na Kim Meylemansovou z Belgie, jež slavila v Siguldě vítězný double.

Meylemansová se vyšvihla na první místo ze čtvrté pozice po prvním kole, v němž zajela Fernstädtová třetí čas. Po své druhé jízdě figurovala pražská rodačka na druhé pozici za Belgičankou a bylo jasné, že minimálně zopakuje čtvrteční umístění.

Nejrychlejším ženám prvního kola Kimberley Bosové z Nizozemska a Rakušance Janine Flockové se však druhá jízda nepodařila a z medailových pozic klesly. Třetí skončila šest setin za Fernstädtovou Britka Amelia Coltmanová.

V SP má Fernstädtová z individuálních závodů na kontě tři druhá místa a dvě třetí. Poprvé se nyní dostala na stupně vítězů jinde než v Německu, které reprezentovala do roku 2018. V pořadí seriálu se česká medailová naděje pro únorové olympijské hry v Itálii posunula na pátou pozici.

Její bratranec Timon Drahoňovský obsadil v mužském závodu 31. pozici a zůstal před branami druhého kola.

SP v jízdě na skeletonu v Siguldě (Lotyšsko):

Muži: 1. Weston 1:40,35 (49,81+50,54), 2. Wyatt (oba Brit.) -0,82 (50,71+50,46), 3. Keisinger (Něm.) -0,85 (50,82+50,38), ...31. Drahoňovský (ČR) 52,79
Průběžné pořadí SP (po 3 ze 7 závodů): 1. Weston 675, 2. Čeng Jin (Čína) 568, 3. Maier (Rak.) 562, ...32. Drahoňovský 46

Ženy: 1. Meylemansová (Belg.) 1:44,16 (51,80+52,36), 2. Fernstädtová (ČR) -0,08 (51,73+52,51), 3. Coltmanová (Brit.) -0,14 (51,87+52,43)
Průběžné pořadí SP (po 4 ze 7 závodů): 1. Meylemansová 850, 2. Flocková (Rak.) 809, 3. Pfeiferová (Něm.) 745, ...5. Fernstädtová 714

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.