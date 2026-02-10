„Je to rozhodnutí, které mi láme srdce. Mám pocit, že MOV zrazuje sportovce, kteří byli součástí olympijského hnutí, když zakazuje, aby byli uctěni na sportovištích, kam sami už nikdy nevstoupí,“ reagoval Ukrajinec na pondělní verdikt.
Připomněl, že na olympijských hrách v Pekingu 2008 si vzpěrač Matthias Steiner vzal na předávání zlaté medaile fotografii své manželky, která o rok dříve zemřela při autonehodě. „Dodnes je ten okamžik považován za jeden z nejemotivnějších v olympijské historii. Ale zdá se, že pro Ukrajinu má MOV jiná pravidla…“
Heraskevyč na sebe poprvé upozornil už před čtyřmi lety v Pekingu, kdy po olympijské jízdě ukázal do kamery nápis „Ne válce na Ukrajině“. Už tehdy se hovořilo o možném porušení článku 50 olympijské charty zakazující politické projevy, MOV ale gesto vyhodnotil jako výzvu k míru a přešel ho bez další akce.
Zobrazení sportovců, kteří za poslední čtyři roky na Ukrajině padli při ruském ostřelování nebo přímo na bojišti, ale už podle MOV článek 50 porušuje.
„MOV se za poslední čtyři roky dramaticky proměnil. Předtím viděli volání po míru a nepotrestali mě. Teď, když jsme na olympiádě už viděli mnoho ruských vlajek na tribunách i na helmě, to pro MOV proti pravidlům není. Na rozdíl od helmy památky, která vzdává hold zabitým členům ukrajinské sportovní rodiny,“ poukázal Heraskevyč.
Ukrajinský olympijský výbor se proti zákazu odvolal, MOV však stížnost záhy zamítl.
Místo helmy dovolil skeletonistovi mít při závodě černou pásku, což je za normální situace podle stanov MOV také zakázané.
„Na setkání s panem Heraskevyčem, jeho trenérem a zástupci ukrajinské delegace jsme zopakovali, že uděláme výjimku z pravidel a dovolíme mu mít během soutěže černou pásku,“ řekl mluvčí MOV Mark Adams.
„Snažili jsme se odpovědět na jeho požadavky soucitem a porozuměním. Nebudeme mu zakazovat vyjádřit se na tiskových konferencích, v mixzónách nebo jinde. Cítíme, že to je dobrý kompromis.“