Zradili jste je, zlobí se Ukrajinec na MOV, že mu zakázal helmu s padlými sportovci

  17:23aktualizováno  17:23
Mezinárodní olympijský výbor zakázal v pondělí večer skeletonistovi Vladyslavovi Heraskevyčovi helmu s portréty ukrajinských sportovců zabitých ve válce, kterou začalo Rusko téměř přesně před čtyřmi lety. Heraskevyč v „helmě památky“ absolvoval pondělní trénink, ve čtvrtečním závodě ji už ale mít nesmí. MOV mu místo toho umožnil nosit černou pásku, skeletonistovo rozhořčení tím ale nezmírnil.
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině...

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině d’Ampezzo v helmě, na níž jsou fotografie lidí zabitých během války na Ukrajině. (9. února 2026) | foto: Reuters

Skeletonista Vladyslav Heraskevyč má na helmě portréty zabitých ukrajinských...
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině...
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině...
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině...
„Je to rozhodnutí, které mi láme srdce. Mám pocit, že MOV zrazuje sportovce, kteří byli součástí olympijského hnutí, když zakazuje, aby byli uctěni na sportovištích, kam sami už nikdy nevstoupí,“ reagoval Ukrajinec na pondělní verdikt.

Připomněl, že na olympijských hrách v Pekingu 2008 si vzpěrač Matthias Steiner vzal na předávání zlaté medaile fotografii své manželky, která o rok dříve zemřela při autonehodě. „Dodnes je ten okamžik považován za jeden z nejemotivnějších v olympijské historii. Ale zdá se, že pro Ukrajinu má MOV jiná pravidla…“

Heraskevyč na sebe poprvé upozornil už před čtyřmi lety v Pekingu, kdy po olympijské jízdě ukázal do kamery nápis „Ne válce na Ukrajině“. Už tehdy se hovořilo o možném porušení článku 50 olympijské charty zakazující politické projevy, MOV ale gesto vyhodnotil jako výzvu k míru a přešel ho bez další akce.

Zobrazení sportovců, kteří za poslední čtyři roky na Ukrajině padli při ruském ostřelování nebo přímo na bojišti, ale už podle MOV článek 50 porušuje.

heraskevychvladyslav

4 years ago at the 2022 Olympic Games.

Unfortunately, over these years this call for peace has only become even more relevant.
Also over these 4 years, the IOC has changed dramatically. Back then, in that action, they saw a call for peace and did not apply any sanctions against me.
Now, at the Olympics, we have already seen a large number of Russian flags in the stands, on the helmet of one of the athletes - and for the IOC, this is not a violation.
Yet a violation was found in the “helmet of memory”, which pays tribute to members of the Ukrainian sports family who have been killed since the last Olympic Games were held.
The truth is on our side.

I hope for a fair final decision from the IOC.

10. února 2026 v 8:44, příspěvek archivován: 10. února 2026 v 13:27
„MOV se za poslední čtyři roky dramaticky proměnil. Předtím viděli volání po míru a nepotrestali mě. Teď, když jsme na olympiádě už viděli mnoho ruských vlajek na tribunách i na helmě, to pro MOV proti pravidlům není. Na rozdíl od helmy památky, která vzdává hold zabitým členům ukrajinské sportovní rodiny,“ poukázal Heraskevyč.

Ukrajinský olympijský výbor se proti zákazu odvolal, MOV však stížnost záhy zamítl.

Místo helmy dovolil skeletonistovi mít při závodě černou pásku, což je za normální situace podle stanov MOV také zakázané.

„Na setkání s panem Heraskevyčem, jeho trenérem a zástupci ukrajinské delegace jsme zopakovali, že uděláme výjimku z pravidel a dovolíme mu mít během soutěže černou pásku,“ řekl mluvčí MOV Mark Adams.

„Snažili jsme se odpovědět na jeho požadavky soucitem a porozuměním. Nebudeme mu zakazovat vyjádřit se na tiskových konferencích, v mixzónách nebo jinde. Cítíme, že to je dobrý kompromis.“

