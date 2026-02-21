Olympijské zlato ve štafetě skialpinistů mají mistři světa Harropová, Anselmet

Autor: ,
  15:29aktualizováno  15:29
Smíšenou štafetu skialpinistů při premiéře na olympijských hrách vyhráli v Bormiu dvojnásobní mistři světa Emily Harropová a Thibault Anselmet z Francie. Stříbro získala vítězka čtvrtečního sprintu Marianne Fattonová s Jonem Kistlerem ze Švýcarska a dominanci evropských dvojic potvrdili třetí Španělé Ana Alonsová s Oriolem Cardonou, vítězem prvního mužského sprintu.

Francouzská dvojice Emily Harropová a Thibault Anselmet slaví triumf ve smíšené štafetě skialpinistů. | foto: Reuters

Pět z dnešních šesti medailistů bylo na stupních vítězů již před dvěma dny, kdy skialpinismus na OH debutoval. Jako jediný mezi nejlepší trojicí chyběl Kistler, jenž dnes s krajankou s českými kořeny Fattonovou zaostal za favorizovanými Francouzi zhruba o 12 sekund. Harropová s Anselmetem jsou vítězi posledních dvou MS a dnes roli favoritů bezpečně potvrdili.

Harropová hned na svém prvním úseku šla do čela. Fattonová na ni po kombinaci výběhů, sjezdu, dep se sundáváním či nalepováním pásů a zdolávání schodů ztrácela téměř 10 sekund. Při druhém úseku ale Švýcarka průběh zdramatizovala, heroickým výkonem odstup snížila, nicméně Anselmet v závěrečném úseku Kistlera setřásl.

Domácí manželská dvojice Alba de Silvestrová a Michele Boscacci skončila na pátém místě. Jedenáctí mezi 12 dvojicemi byli Marianna Jagerčíková a Jakub Šiarnik ze Slovenska.

XXV. zimní olympijské hry:

Skialpinismus (Bormio):

Smíšená štafeta: 1. Harropová, Anselmet (Fr.) 26:57,44, 2. Fattonová, Kistler (Švýc.) -11,86, 3. Alonsová, Cardona (Šp.) -26,50, 4. Gibsonová, Smith (USA) -42,99, 5. De Silvestrová, Boscacci (It.) -1:00,20, 6. Hiemerová, Verbnjak (Rak.) -1:07,68.

Vstoupit do diskuse

Ukrajinci zasáhli závod vyrábějící Iskandery a Orešniky v hloubi Ruska

Ukrajina zasáhla továrnu v riském Udmurtsku, kde se vyrábějí rakety Orešnik...

Podporujte Ukrajinu až do uzavření míru, vyzval vládu prezident Pavel

Na Staroměstském náměstí se u příležitosti čtvrtého výročí začátku války na...

Glosa

Abstinentem v Čechách. Právo nepít má každý, nemusí vysvětlovat své důvody

Ilustrační snímek.

Britská vláda chce vyškrtnout Andrewa z nástupnictví. Chystá speciální zákon

Princ Andrew (Balmoral, 10. září 2022)

Olympijské zlato ve štafetě skialpinistů mají mistři světa Harropová, Anselmet

Francouzská dvojice Emily Harropová a Thibault Anselmet slaví triumf ve smíšené...

Akrobatičtí skokani z USA vyhráli olympijské týmové zlato, Čína byla až třetí

Vítězný americký tým závodu v akrobatických skocích ve složení Christopher...

Na prestižní teheránské univerzitě vypukly další protesty proti íránskému režimu

Pálení fotky A. Khameneiho před íránskou ambasádou v Londýně. (12. ledna 2026)

Bratislavu a okolí zasáhlo zemětřesení o síle 4,3. Lidem se třásl nábytek

Západní Slovensko zasáhlo zemětřesení (21. února 2026)

Malostranský zápisník

Jak prezident Pavel přijeli, absolvovali a měli pocit. A kdo ze sebe udělal tajtrlíka?

Miroslav Korecký

Skikrosař Paulus se při olympijské premiéře probojoval do čtvrtfinále, skončil šestnáctý

Čech Daniel Paulus ve žlutém dresu a dále Jared Schmidt, Alex Fiva a Erik...

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Analýza

Nesmyslná a krutá. Bitva u Verdunu je i po 110 letech varovným symbolem znesvářené společnosti

Dělostřelecká baterie v rámci francouzského opevnění poblíž pevnosti Douaumont....

Naprostá dominance! Klaebo ovládl i závod na 50 km a má historické šesté zlato

Norský lyžař Johannes Hösflot Klaebo ovládl na olympijských hrách běh na 50 km...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.