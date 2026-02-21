Olympijské zlato ve štafetě skialpinistů mají mistři světa Harropová, Anselmet

Pět z dnešních šesti medailistů bylo na stupních vítězů již před dvěma dny, kdy skialpinismus na OH debutoval. Jako jediný mezi nejlepší trojicí chyběl Kistler, jenž dnes s krajankou s českými kořeny Fattonovou zaostal za favorizovanými Francouzi zhruba o 12 sekund. Harropová s Anselmetem jsou vítězi posledních dvou MS a dnes roli favoritů bezpečně potvrdili.
Harropová hned na svém prvním úseku šla do čela. Fattonová na ni po kombinaci výběhů, sjezdu, dep se sundáváním či nalepováním pásů a zdolávání schodů ztrácela téměř 10 sekund. Při druhém úseku ale Švýcarka průběh zdramatizovala, heroickým výkonem odstup snížila, nicméně Anselmet v závěrečném úseku Kistlera setřásl.
Domácí manželská dvojice Alba de Silvestrová a Michele Boscacci skončila na pátém místě. Jedenáctí mezi 12 dvojicemi byli Marianna Jagerčíková a Jakub Šiarnik ze Slovenska.
XXV. zimní olympijské hry:
Skialpinismus (Bormio):
Smíšená štafeta: 1. Harropová, Anselmet (Fr.) 26:57,44, 2. Fattonová, Kistler (Švýc.) -11,86, 3. Alonsová, Cardona (Šp.) -26,50, 4. Gibsonová, Smith (USA) -42,99, 5. De Silvestrová, Boscacci (It.) -1:00,20, 6. Hiemerová, Verbnjak (Rak.) -1:07,68.