Suverén Klaebo slaví šesté olympijské zlato, Novák byl ve skiatlonu devatenáctý

Klaebo rozhodl nástupem v závěru a zvítězil s náskokem dvou sekund před Mathisem Deslogesem z Francie, který za zkrácení trati dostal žlutou kartu, ale i když jeho prohřešek řešila jury, k dalšímu trestu nesáhla. Třetí byl o další desetinu sekundy zpět Nor Martin Löwström Nyenget.
„Jsem opravdu moc spokojený. Před startem jsem byl hodně nervózní, ale nakonec to dopadlo přesně tak, jak jsem si naplánoval,“ uvedl devětadvacetiletý Klaebo v televizním rozhovoru.
Klaebo vyhrál na olympiádě pošesté a mezi běžci na lyžích ho už jen dvě zlaté medaile dělí od rekordu krajanů Björna Dählieho a Marit Björgenové, která je s 15 cennými kovy i držitelkou celkového rekordu zimních her.
Novák byl po polovině závodu desátý, ale nakonec klesl na 19. místo a za Klaebem zaostal o minutu a 51 sekund. Matyáš Bauer a Mike Ophoff při olympijském debutu doběhli na 29. a 40. příčce.
XXV. zimní olympijské hry:
Běh na lyžích (Tesero):
Skiatlon - muži (2x10 km): 1. Kleabo (Nor.) 46:11,0, 2. Desloges (Fr.) -2,0, 3. Nyenget (Nor.) -2,1, 4. Korostěljov (AIN) -3,6, 5. Lapalus (Fr.) -4,3, 6. Amundsen (Nor.) -30,4, ...19. Novák -1:51,2, 29. Bauer -2:30,2, 40. Ophoff (všichni ČR) -3:18,9.