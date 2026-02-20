Devětadvacetiletá Maierová byla nejrychlejší už v kvalifikaci a ve vyřazovacích jízdách své postavení potvrdila. O jejím triumfu nebylo pochyb na rozdíl od cenného kovu, který má z minulé olympiády.
Tehdy se na třetí místo ve finále dostala po trestu pro dnešní stříbrnou medailistku Smithovou, kterou rozhodčí potrestali za kontakt se soupeřkou. Devět dní po závodě po odvolání získala bronz přeci jen Smithová a až v prosinci 2022 sportovní arbitráž CAS rozhodla o tom, že bronzové medaile obdrží obě.
Dvojnásobná mistryně světa Smithová získala za Maierovou stříbro, což je její největší úspěch pod pěti kruhy. Pozici vedoucí ženy Světového poháru nepotvrdila švédská hvězda Näslundová. Vítězka 44 závodů Světového poháru ve vyrovnaném souboji o vítězství skončila třetí.
Někdejší stříbrná medailistka z juniorského mistrovství světa Cholenská se v posledních letech potýkala se zraněními, která ji připravila i o olympijskou premiéru v Pekingu 2022. Trnitou cestu na start měla i tentokrát. V prosinci si natáhla vazy v kolenu, pak si vyhodila rameno a krátce před závodem si hnula se zády.
V úvodu osmifinále se zpočátku držela na třetí příčce v kontaktu s vedoucí dvojicí, ale pak udělala velkou chybu, šanci na čtvrtfinále ztratila a odrážela nápor dotírající Australanky Kyry Wheatleyové.
„Škoda, ten start s mým ramenem byl dost slušný. Bohužel mě rozhodila jedna boule a ztratila jsem kontakt. O Australance jsem naštěstí věděla. Věděla jsem, že jsem na vnitřní straně, takže jsem ji prostě vytlačila ven a pohlídala si třetí místo,“ uvedla Cholenská.
Bolavé rameno ji na startu hodně omezovalo. „Bylo to pro mě těžké. Jsem celá zatejpovaná, mám ortézu na kolenu, mám zatejpovaná záda. Držím díky tomuhle a jsem za to nesmírně vděčná,“ dodala Cholenská.
Krausová dobře odstartovala, ale záhy začala ztrácet a za postupovou dvojicí zaostala téměř o čtyři sekundy. Měla daleko i ke třetí Chilance Stephanii Joffroyové.
„V osmifinále se mi hodně povedl start, byla jsem s holkama vyrovnaně, jenže mi po startu trochu ujely a pak už to nešlo. Jsou vidět ty roky zkušeností, které ještě nemám,“ uvedla dcera bývalého úspěšného skikrosaře Tomáše Krause.
Věří, že je teprve na začátku své olympijské kariéry. „Je vidět, že i s hodně rezervami, co pořád na holky mám, se jim pomalu blížím. Za čtyři roky třeba velké finále vyjde,“ dodala odhodlaně.
XXV. zimní olympijské hry:
Akrobatické lyžování (Livigno)
Skikros - ženy: 1. Maierová (Něm.), 2. Smithová (Švýc.), 3. Näslundová (Švéd.), 4. Bergerová Sabbatelová (Fr.), 5. Gantenbeinová (Švýc.), 6. Grilletová Aubertová (Fr.), ...24. Cholenská, 29. Krausová (obě ČR) - obě vypadly v osmifinále.