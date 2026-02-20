Dlouhou tahanici řešili nejdřív rozhodčí pod čínskou sjezdovkou, pak Mezinárodní lyžařská federace (FIS) a nakonec mezinárodní sportovní arbitráž CAS.
Pojďme se podívat, co všechno předcházelo tomu, než tehdejší prezident MOV Thomas Bach předal v Olympijském muzeu v Lausanne druhý bronz Fanny Smithové.
V cíli 3. Smithová, 4. Maierová
Do cíle tehdy 17. února 2022 v Čang-ťia-kchou přijela za vítěznou Švédkou Näslundovou a Kanaďankou Thompsonovou jako třetí Smithová a slavila bronz. Navzdory drobné kolizi byla v tu chvíli se čtvrtým místem smířená Maierová. „Byl to skikrosově obvyklý manévr,“ uznala.
Na stupních vítězů 3. Maierová, 4. Smithová
Už po několika minutách však rozhodčí udělili Švýcarce žlutou kartu za kontakt se soupeřkou a přeřadili ji na konec pořadí. „Bylo to zvláštní, protože nejdřív jsem si říkala: OK, jsem čtvrtá, sakra,“ uvedla Maierová. „Myslím, že mi bude chvíli trvat, než mi dojde, že výsledky změnili a já jsem díky tomu získala medaili,“ dodala.
Únor 2022 3. Smithová, 4. Maierová
Devět dní po závodě Švýcaři uspěli s protestem a Mezinárodní lyžařská federace medaili vrátila Smithové. „Odvolací komise usoudila, že těsná blízkost závodnic měla za následek situaci, ke které nedošlo úmyslně a nedalo se jí vyhnout,“ uvedla FIS. Smithová si povzdechla: „Vždycky jsem byla přesvědčená, že jsem neudělala chybu. Současně mě to ale bolí za Danielu, která je teď tím, kdo touhle situací trpí.“
Prosinec 2022 3.-4. Smithová a Maierová
Přišel protiprotest od Německého svazu lyžařů a vedl k šalamounskému řešení: Sportovní arbitrážní soud CAS rozhodl udělit bronzové medaile dvě! „Vzhledem k mimořádným a stresujícím okolnostem a jedinečnosti případu,“ stálo v oficiální zprávě. Cenný kov zůstal Smithové a připadl opět i původně dekorované Maierové.
Duben 2023 Už doopravdy Smithová i Maierová
Po čtrnácti měsících se Smithová opravdu dočkala, rozhodnutí sportovní arbitráže odsouhlasil také Mezinárodní olympijský výbor a Švýcarce vystrojil malý ceremoniál. V Olympijském muzeu v Lausanne jí bronzovou medaili předal tehdejší prezident MOV Thomas Bach. „I když bych medaili raději získala hned, jsem velmi ráda, že mohu tento úspěch oslavit doma ve Švýcarsku s přáteli a rodinou. Jsem ráda, že už to mám za sebou a že to dobře dopadlo.“
Livigno 2026 1. Maierová, 2. Smithová
Happy End dlouhého příběhu se odehrál v pátek v Livignu, kde se obě soupeřky znovu utkaly v olympijském finále. Závěrečná jízda tentokrát proběhla bez jakýchkoliv komplikací, Maierová vyhrála stylem start-cíl a Smithová se těšila ze zisku stříbrné medaile. „Stříbro chutná úžasně,“ radovala se třiatřicetiletá Švýcarka, zatímco její soupeřka líbala zlatou medaili a slzela u německé hymny. „Je to šílené, zatím nedokážu vůbec nic říct, ještě neuvědomuji, co se stalo,“ smála se.
Na bronzový stupínek se obě tentokrát dívaly svrchu.