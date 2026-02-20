Rok se přetahovaly o bronz z Pekingu. Teď snowboardistky vládly v Livignu

Autor:
  16:18
Čtrnáct měsíců trvalo, než se definitivně rozdělily cenné kovy z olympijského závodu skikrosařek v Pekingu 2022. Vinou protestů šla bronzová medaile opakovaně z ruky do ruky, než konečně došlo na kompromisní řešení. Bronz dostaly jak Němka Daniela Maierová, tak i Švýcarka Fanny Smithová. Nyní se sešly v olympijském finále znovu a společně vystoupaly na dva nejvyšší stupně.
Stříbrná medailistka Fanny Smithová ze Švýcarska, zlatá medailistka Daniela...

Stříbrná medailistka Fanny Smithová ze Švýcarska, zlatá medailistka Daniela Maierová z Německa a bronzová medailistka Sandra Naeslundová ze Švédska si dělají selfie na pódiu. (20. února 2026) | foto: Dylan MartinezReuters

Daniela Maierová z Německa slaví zisk zlaté medaile v skikrosu po překročení...
Daniela Maierová z Německa slaví zisk zlaté medaile v skikrosu po překročení...
Daniela Maierová z Německa slaví zisk zlaté medaile v skikrosu po překročení...
Daniela Maierová z Německa slaví zisk zlaté medaile v skikrosu po překročení...
25 fotografií

Dlouhou tahanici řešili nejdřív rozhodčí pod čínskou sjezdovkou, pak Mezinárodní lyžařská federace (FIS) a nakonec mezinárodní sportovní arbitráž CAS.

Pojďme se podívat, co všechno předcházelo tomu, než tehdejší prezident MOV Thomas Bach předal v Olympijském muzeu v Lausanne druhý bronz Fanny Smithové.

V cíli 3. Smithová, 4. Maierová

Do cíle tehdy 17. února 2022 v Čang-ťia-kchou přijela za vítěznou Švédkou Näslundovou a Kanaďankou Thompsonovou jako třetí Smithová a slavila bronz. Navzdory drobné kolizi byla v tu chvíli se čtvrtým místem smířená Maierová. „Byl to skikrosově obvyklý manévr,“ uznala.

Na stupních vítězů 3. Maierová, 4. Smithová

Už po několika minutách však rozhodčí udělili Švýcarce žlutou kartu za kontakt se soupeřkou a přeřadili ji na konec pořadí. „Bylo to zvláštní, protože nejdřív jsem si říkala: OK, jsem čtvrtá, sakra,“ uvedla Maierová. „Myslím, že mi bude chvíli trvat, než mi dojde, že výsledky změnili a já jsem díky tomu získala medaili,“ dodala.

Únor 2022 3. Smithová, 4. Maierová

Devět dní po závodě Švýcaři uspěli s protestem a Mezinárodní lyžařská federace medaili vrátila Smithové. „Odvolací komise usoudila, že těsná blízkost závodnic měla za následek situaci, ke které nedošlo úmyslně a nedalo se jí vyhnout,“ uvedla FIS. Smithová si povzdechla: „Vždycky jsem byla přesvědčená, že jsem neudělala chybu. Současně mě to ale bolí za Danielu, která je teď tím, kdo touhle situací trpí.“

Prosinec 2022 3.-4. Smithová a Maierová

Přišel protiprotest od Německého svazu lyžařů a vedl k šalamounskému řešení: Sportovní arbitrážní soud CAS rozhodl udělit bronzové medaile dvě! „Vzhledem k mimořádným a stresujícím okolnostem a jedinečnosti případu,“ stálo v oficiální zprávě. Cenný kov zůstal Smithové a připadl opět i původně dekorované Maierové.

Duben 2023 Už doopravdy Smithová i Maierová

Po čtrnácti měsících se Smithová opravdu dočkala, rozhodnutí sportovní arbitráže odsouhlasil také Mezinárodní olympijský výbor a Švýcarce vystrojil malý ceremoniál. V Olympijském muzeu v Lausanne jí bronzovou medaili předal tehdejší prezident MOV Thomas Bach. „I když bych medaili raději získala hned, jsem velmi ráda, že mohu tento úspěch oslavit doma ve Švýcarsku s přáteli a rodinou. Jsem ráda, že už to mám za sebou a že to dobře dopadlo.“

Livigno 2026 1. Maierová, 2. Smithová

Happy End dlouhého příběhu se odehrál v pátek v Livignu, kde se obě soupeřky znovu utkaly v olympijském finále. Závěrečná jízda tentokrát proběhla bez jakýchkoliv komplikací, Maierová vyhrála stylem start-cíl a Smithová se těšila ze zisku stříbrné medaile. „Stříbro chutná úžasně,“ radovala se třiatřicetiletá Švýcarka, zatímco její soupeřka líbala zlatou medaili a slzela u německé hymny. „Je to šílené, zatím nedokážu vůbec nic říct, ještě neuvědomuji, co se stalo,“ smála se.

Na bronzový stupínek se obě tentokrát dívaly svrchu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.