Strömová vyhrála první kolo výkonem 100 metrů a ve druhém ještě metr přidala. Prevcová, která suverénně vede Světový pohár, po skocích 98 a 99,5 metru prohrála rozdílem 1,1 bodu. Marujamaová (97 a 100 m) ztratila 5,5 bodu.
Sedmadvacetiletá Strömová zaznamenala největší individuální úspěch v dosavadní kariéře. Jejím maximem byla dvě třetí místa ze středního můstku na světovém šampionátu.
TŘI MEDAILISTKY, DVĚ EMOCE. Zatímco zlatá Strömová a bronzová Marujamaová po doskoku sršely nadšením, stříbrná Prevcová kousala velké zklamání.
Devatenáctiletá Indráčková do druhého kola prošla jako jediná ze tří českých reprezentantek. Klára Ulrichová a Veronika Jenčová v prvním kole skončily na 38. a 47. příčce.
Po prvním kole byla Indráčková na děleném 25. místě za skok dlouhý 94 metrů, ale ve druhém přidala dva metry a v konečném pořadí se posunula o sedm pozic.
„Já jsem nadšená. Jediné, co mě mrzí, je, že jsem nepředvedla takové skoky v obou dvou kolech. Ale pořád je šance u velkého můstku, tak snad se to povede jako tento druhý skok,“ řekla v nahrávce Českého olympijského výboru pro média Indráčková, pro kterou je velký můstek tím oblíbenějším.
I na tom středním si ale výrazně polepšila oproti premiéře pod pěti kruhy, při níž to před čtyřmi lety dotáhla na 30. příčku.
„Je to boží. Měla jsem vnitřní cíl udělat dva perfektní skoky, to se nepovedlo. Ale je tam ta top dvacítka, je tam ta jednička na začátku, tak to je hezké a to mně dělá radost. Dneska se bude dobře spát,“ pochvalovala si Indráčková.
Na ZOH ji podporuje celá rodina včetně sestry Karolíny, která kvůli těhotenství přerušila kariéru.
XXV. zimní olympijské hry
Skoky na lyžích (Predazzo)
Ženy - střední můstek: 1. Strömová (Nor.) 267,3 (100+101 m), 2. Prevcová (Slovin.) 266,2 (98+99,5), 3. Marujamaová (Jap.) 261,8 (97+100), 4. Ederová (Rak.) 257,3 (95+100), 5. Kvandalová 254,9 (99,5+98), 6. Traaserudová (obě Nor.) 248,6 (96+99), ...18. A. Indráčková 227,0 (94+96), 38. Ulrichová 104,9 (91,5), 47. Jenčová (všechny ČR) 78,4 (80,5).