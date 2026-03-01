Boje na Blízkém východě uvěznily v Dubaji i skokana Nikaida, přišel o SP v Rakousku

  11:24aktualizováno  11:24
Japonskému skokanovi na lyžích Renu Nikaidovi se plánovaná krátká pauza po úspěšném vystoupení na olympijských hrách protáhla na neurčito. Trojnásobný medailista z Predazza uvázl při návratu z domova do Evropy na letišti v Dubaji, které bylo kvůli bojům v oblasti po útoku USA a Izraele na Írán uzavřeno.

Ren Nikajdo slaví povedený skok v prvním kole na velkém můstku. | foto: AP

Nikaido tak přišel o start na víkendovém Světovém poháru v Bad Mitterndorfu a zatím není jasné, kdy se mu z Blízkého východu podaří odjet.

„Konečně mám pokoj,“ napsal čtyřiadvacetiletý Nikaido v sobotu večer na svůj Instagramový účet poté, co mohl opustit letiště a ubytoval se v hotelu.

Jeho putování do Evropy začalo už v polovině týdne, kdy už dokonce na letišti v Tokiu seděl v letadle. Let byl ale kvůli technickému problému zrušen a kvůli zákazu nočních letů na letišti Narita musel Nikaido cestu odložit a změnit rezervaci letenek.

Nová trasa přes Dubaj se mu ale vymstila a jako nejmenší problém se nakonec ukázalo to, že mu nedorazila zavazadla.

