Pětadvacetiletý Raimund předvedl skoky 102 a 106,5 metru a zvítězil s náskokem 3,4 bodu před rovněž senzačně stříbrným medailistou – čerstvě devatenáctiletým Kacperem Tomasiakem z Polska.
O bronz se podělili Japonec Ren Nikaido a Švýcar Gregor Deschwanden.
Slovinský suverén sezony Světového poháru Domen Prevc skončil šestý, obhájce zlata z Pekingu Rjoju Kobajaši z Japonska osmý.
Šestatřicetiletý Koudelka startuje na svých pátých olympijských hrách a na můstcích ve Val di Fiemme je jediným českým mužem. V prvním kole skočil 99 metrů a při bodovém zisku 115,8 mu k postupu do finálového kola chybělo 6,7 bodu.
„Mně na tomhle malém můstku tréninky moc nesedly od začátku, v létě jsem tu ani nepostoupil z kvalifikace. Byla to pro mě velká výzva, ale bohužel se to nepovedlo. Dnes to byl jeden z lepších skoků na tomhle můstku a stejně to nestačilo,“ řekl České televizi Koudelka, jenž se zúčastnil už her v Turíně před 20 lety jako předskokan.
„Je tu strašně mírňoučký nájezd, není tu žádný rádius. Já jsem starší skokan a mám raději starší profilové můstky. Spíš je potřeba tohle hodit za hlavu a těšit se na velký můstek,“ řekl s odkazem na druhý individuální závod, jenž je na programu v sobotu.
Raimund dosáhl na životní úspěch hned při své první olympijské účasti. Vedl už po prvním kole a jako poslední skokan soutěže udržel nervy i pro druhý skok.
„Byl jsem nervózní už před prvním skokem. Vůbec nevím, jak jsem to dokázal, jsem na to strašně pyšný. Teď jsem olympijský vítěz, to je neskutečné. Ještě nikdy jsem nevyhrál Světový pohár a teď stát úplně nahoře na té největší akci je prostě neskutečné,“ radoval se Raimund.
Neméně překvapivé je druhé místo Tomasiaka, jenž na rozdíl od Raimunda v SP nebyl ještě ani na stupních vítězů.
Z nejlepších pěti skokanů olympijského závodu jediný Nikaido dokázal triumfovat v SP: nepovedlo se to Deschwandenovi ani Francouzi Valentinu Foubertovi. Ten byl po prvním kole dokonce druhý, ale skok v druhém kole 102,5 metru ho odsunul na pátou pozici.
XXV. zimní olympijské hry
Skoky na lyžích (Predazzo)
Střední můstek - muži: 1. Raimund (Něm.) 274,1 (102+106,5 m), 2. Tomasiak (Pol.) 270,7 (103+107), 3. Nikaido 266,0 (101+106,5) a Deschwanden (Švýc.) 266,0 (106+107), 5. Foubert (Fr.) 263,3 (102,5+102,5), 6. Prevc (Slovin.) 261,8 (100+105), ...40. Koudelka (ČR) 115,8 (99).