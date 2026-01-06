Koudelka postoupil na závěr Turné v Bischofshofenu do druhého kola

Autor: ,
  18:07aktualizováno  18:07
Skokan na lyžích Roman Koudelka postoupil do 2. kola závěrečného dílu Turné čtyř můstků v Bischofshofenu. Český reprezentant skočil 127,5 metru a je průběžně čtyřiadvacátý. K celkovému vítězství v Turné směřuje lídr tradičního podniku Domen Prevc ze Slovinska, který po prvním kole vede.

Anže Lanišek na můstku v Bischofshofenu | foto: Kai PfaffenbachReuters

Koudelka se po 19. místě v Innsbrucku podruhé za sebou kvalifikoval na Turné do finálové třicítky. Skočil o devět metrů dál než v pondělní kvalifikaci, v níž obsadil 42. místo. Na vítězství v duelu s Norem Isakem Andreasem Langmem mu to sice nestačilo, ale postoupil jako čtvrtý z pětice „šťastných poražených“.

Domen Prevc udělal další krok k vítězství v Turné, kterým by po deseti letech napodobil staršího bratra Petera. V prvním kole skočil 138 metrů, získal 150,4 bodu a vede o osm desetin bodu před Japoncem Rjojuem Kobajašim.

Náskok před průběžně druhým mužem Turné Rakušanem Janem Hörlem, jenž je zatím v Bischofshofenu čtvrtý, navýšil o další více než čtyři body na 45,6 bodu.

Druhé kolo závodu v Bischofshofenu začne v 17:45.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.