Koudelka na Turné v Innsbrucku zabojuje ve 2. kole. Porazil Mogela a získá body

Koudelka navázal na dělené deváté místo ze sobotní kvalifikace. Tentokrát skočil do vzdálenosti 122 metrů a a obdržel 116,5 bodu. Mogel letěl o šest metrů méně a získal jen 102,3 bodu. Koudelka se po prvním kole dělí o 23. místo se Švýcarem Sandrem Hauswirthem.
Koudelka potvrdil, že se mu v Innsbrucku daří. Bodoval zde i v předchozích letech, vloni skončil osmadvacátý. V tomto ročníku Turné čtyř můstků zaboduje poprvé a vylepší 39. místa z Garmisch-Partenkirchenu a Oberstdorfu. V olympijské sezoně dosud bodoval jen ve Wisle, kde obsadil 29. příčku.
Po prvním kole vedou se shodným počtem 139,8 bodu Nikaido s Embacherem. Třetí je se ztrátou 1,1 bodu další Rakušan Jan Hörl. Lídr Turné a Světového poháru Slovinec Domen Prevc je čtvrtý, na Nikaida s Embacherem ztrácí 2,5 bodu.
Druhý český zástupce David Rygl skončil v sobotní kvalifikaci na 65. místě.