Tak špatné, až je to trapné. Mistr světa Lindvik raději odstoupil z Turné

Po neúspěšné kvalifikaci na dnešní závod v Innsbrucku odstoupil z Turné čtyř můstků olympijský vítěz Marius Lindvik. Norský reprezentant, který si po minulé sezoně odpykal tříměsíční distanc za skandál s kombinézami při loňském mistrovství světa v Trondheimu, se v sobotu nevešel mezi padesátku postupujících a se ztrátou 0,7 bodu obsadil 51. místo.

Marius Lindvik při kvalifikaci závodu v rámci Turné čtyř můstků v Innsbrucku. | foto: AP

„Je to tak špatné, až je to trapné,“ citoval norský list Dagbladet olympijského šampiona z Pekingu, kde na minulých hrách triumfoval na velkém můstku.

„Nemám pro to vysvětlení, je to k vzteku,“ litoval Lindvik, který se teď podle informací svazu bude připravovat v Lillehammeru a vynechá závěrečný závod Turné v Bischofshofenu.

Lindvik, kterému vloni po aféře norského týmu s nedovoleným upravováním závodních kombinéz zůstal předtím vybojovaný titul mistra světa na malém můstku, na Turné obsadil 23. místo v Oberstdorfu a 22. v Garmisch-Partenkirchenu.

Od kontroverze na domácím MS se mu nedaří jako dřív. Sice v této sezoně vyhrál kvalifikaci v Klingenthalu, ale v závodech obsadil sedmadvacetiletý Nor nejlépe desáté místo v listopadu na středním můstku ve Falunu.

Na Turné nezáří ani jeho krajané, po dvou závodech je nejvýše dvanáctý Kristoffer Eriksen Sundal.

