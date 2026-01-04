„Je to tak špatné, až je to trapné,“ citoval norský list Dagbladet olympijského šampiona z Pekingu, kde na minulých hrách triumfoval na velkém můstku.
„Nemám pro to vysvětlení, je to k vzteku,“ litoval Lindvik, který se teď podle informací svazu bude připravovat v Lillehammeru a vynechá závěrečný závod Turné v Bischofshofenu.
Lindvik, kterému vloni po aféře norského týmu s nedovoleným upravováním závodních kombinéz zůstal předtím vybojovaný titul mistra světa na malém můstku, na Turné obsadil 23. místo v Oberstdorfu a 22. v Garmisch-Partenkirchenu.
Od kontroverze na domácím MS se mu nedaří jako dřív. Sice v této sezoně vyhrál kvalifikaci v Klingenthalu, ale v závodech obsadil sedmadvacetiletý Nor nejlépe desáté místo v listopadu na středním můstku ve Falunu.
Na Turné nezáří ani jeho krajané, po dvou závodech je nejvýše dvanáctý Kristoffer Eriksen Sundal.