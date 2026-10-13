Češky dosud nehrály na jediném velkém turnaji – ani na Euru, ani na mistrovství světa. A vynechají i světový šampionát v roce 2027 v Brazílii.
Další šance? Euro 2029 v Německu. V kvalifikaci však už dost možná nepovede ženskou reprezentaci současná trenérka Jitka Klimková. Realizačnímu týmu končí 31. 12. 2026 smlouva a podle informací iDNES.cz nejspíš nedojde k prodloužení.
Parta okolo kapitánky Cahynové přitom měla zápas dobře rozehraný a dvakrát vedla, o poločase byl stav 2:1 pro Češky. Jenže po pauze hrály prim Skotky.
Trenérka Klimková udělala oproti úvodnímu zápasu proti Skotsku v Pardubicích (0:2) dvě změny v sestavě. Krejčiříkovou, která byla v závěru utkání vyloučena, nahradila ve středu zálohy Kotrčová, opora polského Štětína. A Poláškovou na pravém křídle vystřídala sparťanka Černá.
Přes sedm tisíc diváků v St. Mirren Parku v městě Paisley kousek od Glasgow se nenudilo. Už ve 2. minutě se parádně trefila obránkyně Slavie Veselá. Balon zakroutila zpoza vápna přímo do šibenice! Gólmanka MacIverová, jednička Washington Spirit, neměla šanci. Pro Veselou šlo o první reprezentační gól.
🔥 WOW! Denisa Veselá ⚽️ vstřelila v St Mirren Parku famózní gól! Zatleskejte společně s námi. 🙌 Přímý přenos utkání 🏴🆚🇨🇿 sledujte na ČT sport. 📺 Více 👉 https://t.co/SElJjIxGeR https://t.co/ACi7liSCK4— ČT sport (@sportCT) October 13, 2026
Jenže o dvě minuty později bylo veselo na druhé straně hřiště. Davidsonová se obtočila kolem stoperky Polcarové a srovnala na 1:1. Češky byly dále aktivnější, víc držely balon a lépe kombinovaly, načež přišla odměna. Na roh Khýrové si ve 33. minutě naskočila kapitánka Cahynová a hlavičkou poslala Češky do vedení. Šlo o její 15. gól v reprezentaci.
Po změně stran přišla na hřiště Emslieová, záložnice Angel City, spolu s Cuthbertovou, kapitánkou Chelsea, a Skotky zvýšily tempo. Byly důraznější, více napadaly českou rozehrávku, a navíc přišla česká zaváhání. Oba inkasované góly česká defenziva soupeřkám darovala.
Nejprve Bendová promáchla balon, Davidsonová propálila Votíkovou a bylo opět srovnáno. A v 72. minutě vypadl Votíkové míč po centru Cuthbertové, načež ho Grimshawová doklepla do sítě.
Skvělá atmosféra na stadionu St Mirren Park při zápase Skotsko - Česko 🔥Odvetu baráže o postup na MS žen (první zápas 0:2) sleduje zhruba 7 tisíc diváků. Jde o 1. zápas od r. 1981, kdy fanoušci ve Skotsku smějí na profesionálním fotbalovém zápase pít alkohol přímo v hledišti 🍻 https://t.co/rAoYSK7eCj— Lucie Macháčová (@LucieMachacova) October 13, 2026
Češky už se ve druhém poločase těžko dostávaly do šancí. Skotskou branku málem ohrozila Stašková, která mířila z přímého kopu těsně vedle, a dvakrát Khýrová, jejíž pokusy vždy lapila gólmanka. Hráčky v modrém si tak pohodlně došly pro postup do 2. kola baráže o postup na mistrovství světa.