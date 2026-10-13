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Fotbalistky si na MS nezahrají. Skotkám podlehly i podruhé, ačkoliv dvakrát vedly

  22:28
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Fotbalistky Skotska slaví gól proti Češkám.

Fotbalistky Skotska slaví gól proti Češkám. | foto: AP

Klára Cahynová skóruje do sítě skotských fotbalistek.
Denisa Veselá sice otevřela ve Skotsku skóre, na postup Češek to ovšem...
Denisa Veselá v zápase proti Skotsku.
Andrea Stašková (vlevo) a Denisa Veselá při tréninku na stadionu St. Mirren...
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České fotbalistky se na mistrovství světa, které hostí v příštím roce Brazílie, nepodívají. V 1. kole baráže o postup nedokázaly zvrátit porážku 0:2 z úvodního duelu v Pardubicích a na stadionu St Mirren Park v Paisley prohrály se Skotskem 2:3. Skotky narazí ve finále baráže na Švédsko.

Češky dosud nehrály na jediném velkém turnaji – ani na Euru, ani na mistrovství světa. A vynechají i světový šampionát v roce 2027 v Brazílii.

Další šance? Euro 2029 v Německu. V kvalifikaci však už dost možná nepovede ženskou reprezentaci současná trenérka Jitka Klimková. Realizačnímu týmu končí 31. 12. 2026 smlouva a podle informací iDNES.cz nejspíš nedojde k prodloužení.

Parta okolo kapitánky Cahynové přitom měla zápas dobře rozehraný a dvakrát vedla, o poločase byl stav 2:1 pro Češky. Jenže po pauze hrály prim Skotky.

Klára Cahynová skóruje do sítě skotských fotbalistek.

Trenérka Klimková udělala oproti úvodnímu zápasu proti Skotsku v Pardubicích (0:2) dvě změny v sestavě. Krejčiříkovou, která byla v závěru utkání vyloučena, nahradila ve středu zálohy Kotrčová, opora polského Štětína. A Poláškovou na pravém křídle vystřídala sparťanka Černá.

Přes sedm tisíc diváků v St. Mirren Parku v městě Paisley kousek od Glasgow se nenudilo. Už ve 2. minutě se parádně trefila obránkyně Slavie Veselá. Balon zakroutila zpoza vápna přímo do šibenice! Gólmanka MacIverová, jednička Washington Spirit, neměla šanci. Pro Veselou šlo o první reprezentační gól.

Jenže o dvě minuty později bylo veselo na druhé straně hřiště. Davidsonová se obtočila kolem stoperky Polcarové a srovnala na 1:1. Češky byly dále aktivnější, víc držely balon a lépe kombinovaly, načež přišla odměna. Na roh Khýrové si ve 33. minutě naskočila kapitánka Cahynová a hlavičkou poslala Češky do vedení. Šlo o její 15. gól v reprezentaci.

Po změně stran přišla na hřiště Emslieová, záložnice Angel City, spolu s Cuthbertovou, kapitánkou Chelsea, a Skotky zvýšily tempo. Byly důraznější, více napadaly českou rozehrávku, a navíc přišla česká zaváhání. Oba inkasované góly česká defenziva soupeřkám darovala.

Nejprve Bendová promáchla balon, Davidsonová propálila Votíkovou a bylo opět srovnáno. A v 72. minutě vypadl Votíkové míč po centru Cuthbertové, načež ho Grimshawová doklepla do sítě.

Češky už se ve druhém poločase těžko dostávaly do šancí. Skotskou branku málem ohrozila Stašková, která mířila z přímého kopu těsně vedle, a dvakrát Khýrová, jejíž pokusy vždy lapila gólmanka. Hráčky v modrém si tak pohodlně došly pro postup do 2. kola baráže o postup na mistrovství světa.

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