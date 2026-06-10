Chaos a frustrace. Jak zoufalým Skotům ruší Američané cesty na šampionát

Mnozí Skotové si stěžovali, že status „Schváleno“, který v systému ESTA již dříve obdrželi, se jim několik dní nebo dokonce jen pouhých pár hodin před odletem do USA změnil na „povolení k cestě nebylo uděleno“ případně na „žádost čeká na vyřízení“.
Reakcí jsou slova jako Chaos, Skandál, Frustrace.
Podle vyjádření Lauren Bisové, asistentky tajemníka ministerstva vnitra USA, je příčinou rovněž skutečnost, že systém ESTA nepřetržitě prověřuje žadatele v bezpečnostních a kriminálních databázích.
„Jenže my žádné zápisy v trestních rejstřících nemáme,“ namítají zamítnutí fanoušci.
Proč jsou tedy nepřípustní?
V prosinci Bílý dům uvedl, že do procesu prověřování žádatelů o povolení zahrne i kontroly jejich sociálních médií. Zákazy vstupu tedy mohou údajně souviset i s tvrdým postupem administrativy prezidenta Trumpa vůči kritikům americké vlády.
Fanoušci, kteří se pokusili situaci osobně řešit na konzulátech USA v Británii, byli zaskočeni požadavkem na předložení speciálního britského výpisu z rejstříku trestů (ACRO check). Jenže vyřízení takového potvrzení trvá týdny, což znamená, že šampionát nestihnou.
Příběhy zklamaných a často i zdrcených příznivců skotského týmu záhy zaplavily britská média.
Obzvlášť emotivním se stal případ matky nemocného chlapce z města Dumfries, jenž vyvolal v komunitě skotských fanoušků obrovskou vlnu solidarity i hněvu.
Matka chtěla vzít svého patnáctiletého syna, jenž bojuje s leukémií, na zápasy Skotska na šampionátu. Pro chlapce měl být výlet životním zážitkem a povzbuzením v těžké léčbě. Letenky a ubytování v USA měli oba zaplacené. Ale nyní americké úřady matce povolení ESTA bez jakéhokoli vysvětlení zrušily.
Fanoušek Kenny Smith se v rozhovoru pro STW News rozčiloval: „To je přece šílené. Ten chlapec možná už žádnou další dovolenou nezažije. Když slyším takové smutné příběhy, které z vás rvou srdce i duši, nutí mě to rvát se za spravedlnost ještě víc.“
Také jemu americké úřady povolení ke vstupu na poslední chvíli odebraly. „Do Francie 1998 (poslední šampionát se skotskou účastí) jsem se nedostal a už 28 let říkám, že příště takovou událost rozhodně nezmeškám. No, vypadá to, že zmeškám..,“ podotkl znechuceně.
Smith je profesí hudebníkem. „Pokud se americká vláda dívala na mé sociální sítě, první věc, kterou tam uviděli, byla nejspíš kytara,“ poznamenal. „Napadlo mě, jestli se nedomnívají, že si chci ve Státech s kytarou vydělávat. To však popírají.“
Ve veřejném prohlášení apeloval na amerického prezidenta Trumpa, britského premiéra Starmera a skotského premiéra Swinneyho, aby okamžitě sjednali nápravu současného bezpráví.
Další fanoušci se obracejí i na krále Karla III. s žádostí o pomoc.
Stephen z Aberdeenu zaplatil 8 000 liber za letenku na šampionát. Dvaatřicetiletý muž pro list Daily Record uvedl, že celé jeho skupině byla schválena povolení ESTA už v únoru, ale tento týden Američané změnili třem z nich status na „čekající“.
„To je snad nějaký vtip,“ rozčiloval se. „Utratil jsem za tuhle cestu tisíce. Všichni jsme si koupili předražené lístky na zápas Skotska proti Brazílii. Svými tvrdě vydělanými penězi jsem zaplatil ty vyděračské ceny. A teď jako by nám podtrhli koberec pod nohama.“
Scott Braid, třiačtyřicetiletý fanoušek z Kirkcaldy, měl naplánovaný odlet na zápas Skotsko-Haiti v Bostonu s manželkou a dvěma dětmi. Povolení ESTA mu bylo nejprve schváleno, ale náhle se změnilo na „nepovoleno“.
„Zčistajasna mi přišel e-mail, že došlo k aktualizaci mého statusu ESTA. Přitom od chvíle, kdy jsem o ESTA žádal, se moje osobní situace nijak nezměnila. Právě to je na tom to nejvíc frustrující – vůbec netuším, proč se tak stalo. A američtí úředníci vám důvod nesdělí.“
Na sociálních sítích skotští fanoušci označují situaci za „shambles“ (naprostý chaos a ostudu) a kritizují nepředvídatelnost amerického systému pod Trumpovou administrativou. Někteří si stěžují, že jim systém změnil stav na „nevyřízeno“ poté, co byly prověřovány jejich starší příspěvky či lajky na sociálních sítích.
Bratři Andrew a Nelson Speirovi z Kirkcaldy požádali o ESTA loni 14. prosince a žádost jim schválili následující den. Formulář zůstal v platnosti až do 3. června, kdy jej americké úřady aktualizovaly a sdělily bratrům, že jim není dovoleno cestovat do USA.
„Nedali nám moc času s tím něco udělat,“ řekl Nelson Speir pro BBC Scotland News. „Celkové náklady na cestu byly 10 000 eur, chtěli jsme v Miami oslavit s bratrem i jeho 40. narozeniny. Ta zpráva je pro mě devastující.“
Další fanoušci líčí, že za celou cestu do USA a vstupenky dali až 20 tisíc liber (cca 600 tisíc korun). Pojišťovny přitom odmítají vzniklé škody hradit, jelikož zajištění platných cestovních dokladů je plně odpovědností cestujícího.
Také Michael Wright plánoval na šampionát cestu s bratrem, měl vstupenky na zápasy skotské skupiny proti Haiti a Maroku.
Nakonec ale musel bratra vyslat bezpečnostními branami na letišti v Manchesteru samotného, když se jeho vízový status najednou změnil ze „schváleno“ na „čekající“ a nedlouho poté na „cesta nepovolena“.
„Myslím, že jsem se nikdy necítil tak špatně,“ řekl BBC. „Poslal jsem bratra do letadla co nejrychleji, protože jsem nechtěl, aby mě viděl, jak se zhroutím.“
Skotský premiér John Swinney situaci veřejně odsoudil a označil ji za extrémně frustrující. Urgentně kontaktoval generální konzulku USA ve Skotsku Kathryn Porterovou a požádal ji o nápravu.
Byrokratická nejistota zachvátila tisíce dalších fanoušků, kteří se chystají na pozdější zápasy Skotska ve skupině. Přemítají: Skutečně odletíme, nebo ne?
Na Instagramu dávají Skotové v komentářích najevo své znechucení směrem k hostitelské zemi: „Likvidujete mistrovství světa.“ Nebo: „Už nikdy nenechte takovou zemi pořádat šampionát.“ Případně ironicky: „Dobrá práce, FIFA.“ Nebo s britským humorem: „Zakažte na oplátku Trumpovi vstup na skotská golfová hřiště.“
Problémy s povolením ke vstupu do USA rozhodně nepociťují pouze skotští fanoušci, jak upozornil v pondělí na síti X Ivan Pilip, bývalý český ministr financí a školství: „Známý odletěl v sobotu předem na zápas s JAR, ale dnes se nedobrovolně vrací zpět. Zadržen na migraci, 36 hodin bez telefonu jen s možností jednou zavolat rodině. Ti měli letět za ním – lístky na fotbal, hotely... Proč USA pořádají MS, když chtějí být pevnost, kam nikdo nesmí?“
K množícím se stížnostem na nevhodné zacházení amerických úřadů nejen s fanoušky, ale i s hráči a funkcionáři se nejnověji vyjádřila rovněž anglická fotbalová legenda Steven Gerrard.
„Tohle mistrovství světa se stává chaosem a nejhorším turnajem ještě předtím, než vůbec začne!“ napsal. „Obvykle před šampionátem mluvíme o favoritech, hvězdných hráčích a fotbale. Místo toho teď řešíme problémy s cestováním, kontroverze kolem vstupenek a imigrační otázky. Nedivte se, že při tolika problémech lidé posléze začnou zpochybňovat samotný turnaj.“