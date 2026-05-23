ONLINE: Lotyšsko - USA 1:0. Lehkomyslnost favorita trestá Egle, mezi kruhy zůstal sám

Oba týmy od sebe dělí dva body. A oba se prezentují dost nevyrovnanou formou. Lotyši začali slušně, vzdorovali domácímu Švýcarsku (2:4), pak porazili předpokládaného konkurenta v boji o čtvrtou příčku z Německa (2:0), jenže si posléze situaci zkomplikovali porážkou s Rakouskem (1:3).
Jelikož pak marně bojovali s Finskem, kterému podlehli 1:7, potřebovali by teď proti Američanům bodovat, jinak velmi pravděpodobně do vyřazovacích bojů nepostoupí, i když následně potvrdí roli favorita proti outsiderům z Maďarska a Velké Británie.
ONLINE: Lotyšsko – USA
Utkání základní skupiny A na hokejovém MS sledujeme podrobně od 12.20.
Jenže proti nim stojí velká síla. Byť ne úplně hvězdný výběr, který by měl navázat na triumf z loňského šampionátu i únorové olympiády, pořád je většinově složený z hráčů NHL, mezi nimiž vyčnívá útočník Matthew Tkachuk. Ten chce jako první Američan vstoupit do Triple Gold Clubu.
Zatím nastoupil krátce po příletu jen v utkání s Německem, kde soupeř urval cenný bod. Jeho kolegové pak jasně prohráli se Švýcary (1:3) a Finy (2:6), a ucházet se tak budou nanejvýš o třetí místo. I tak ale dobře vědí, že směrem ke čtvrtfinále je vše otevřené. Po Lotyších je čekají ještě Rakušané a Maďaři, tedy los, který by měli zvládnout.
8:47 H. Egle (M. Dzierkals, T. Andersons)
K. Gudlevskis - O. Cibulskis, A. Šmits - A. Andžans, R. Freibergs - R. Mamčics, K. Zile - M. Tumanovs - R. Balcers, D. Smirnovs, S. Vilmanis - T. Andersons, O. Batna, M. Dzierkals - R. Krastenbergs, H. Egle, K. Skrastinš - O. Lapinskis, G. Prohorenkovs, F. Buncis - O. Murnieks
D. Cooley - J. Faulk, M. Lohrei - W. Borgen, R. Lindgren - C. Clifton, D. Carlile - R. Ufko - M. Tkachuk, M. Coronato, T. Novak - I. Howard, J. Hagens, A. Steeves - O. Moore, D. Nelson, R. Leonard - M. Olivier, M. Sasson, P. Cotter - M. Plante
Vyloučení: 0:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž
Domácí se zatím v Curychu hokejem baví. A s nimi i fanoušci. Turnajem kráčí bez náznaku zaváhání, naprosto suverénně. O čemž vypovídá i skóre 26:5. Lepšího celku zatím na mistrovství není.
S výjimkou dvou obránců a útočníka-náhradníka Baechlera už bodoval celý tým. Z forvardů pak na gól čeká už jen Attilio Biasca. Teď dostane velkou šanci k premiérovému zápisu. Proti Maďarsku považovanému za jednoho z outsiderů skupiny.
ONLINE: Švýcarsko – Maďarsko
Utkání základní skupiny A na hokejovém MS sledujeme podrobně od 16.20.
Ten už má s velkou pravděpodobností splněno, ve vzájemné bitvě o záchranu zničil 5:0 Británii. V pátek schytal poměrně vysokou porážku od Německa (2:6), proti Finsku ale při porážce 1:4 statečně vzdoroval, Rakousku podlehl 2:4.
Jak to bude se Švýcarskem? Maďarsku moc nepomáhá fakt, že na závěr má hlavně ohromné vytížení. Čtyři zápasy v pěti dnech. V pondělí ještě nastoupí proti USA, v úterý pak s Lotyšskem.
Tento germánský duel má pro další vývoj ohromný význam. Kdo ho totiž vyhraje, významně se přiblíží čtvrtfinále. Ovšem pozor, pro Němce to má háček, ač jsou favorizovaní, potřebují hlavně protivníka zdolat už v základní hrací době. Jinak už nebudou mít šanci ho bodově dohnat.
Ve skupině se dostali do prekérní situace, kterou dohání. V těžkém počátečním losu s Finy, Američany a Švýcary nezvládli ani bitvu proti Lotyšům, a tak postup nemají ve své moci. Když ale poslední dva zápasy vyhrají, budou mít poměrně slušnou šanci.
ONLINE: Rakousko – Německo
Utkání základní skupiny A na hokejovém MS sledujeme podrobně od 20.20.
Rakušané zahájili přesně naopak. Odehráli úvodní tři duely, sklidili z nich devět bodů, když vedle Británie a Maďarska zdolali i Lotyše, kteří figurují v trojčlenné bitvě o patrně jediné postupové místo. Tím situaci výrazně zamotali.
Jeden získaný bod by je tak už mohl poslat dál, vědět to budou ještě před úvodním buly, po odehrání předcházejících zápasů. Otázka je, jestli to pro ně bude výhoda, nebo spíš jen faktor, který je na ledě sváže.