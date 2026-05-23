ONLINE: Lotyšsko - USA 1:0. Lehkomyslnost favorita trestá Egle, mezi kruhy zůstal sám

Ve skupině A na hokejovém mistrovství světa se schyluje k zásadním bojům o postup do čtvrtfinále. Program hned od 12.20 načínají Lotyši proti USA. Domácí Švýcaři se pustí už do svého předposledního klání, v němž chtějí potvrdit neporazitelnost proti Maďarsku (16.20). A na závěr se od 20.20 střetávají přímí konkurenti v boji o postup, Německo s Rakouskem. Všechna utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Hokejisté Spojených států slaví gól Paula Cottera (47) v utkání světového šampionátu proti Velké Británii. | foto: Reuters

Oba týmy od sebe dělí dva body. A oba se prezentují dost nevyrovnanou formou. Lotyši začali slušně, vzdorovali domácímu Švýcarsku (2:4), pak porazili předpokládaného konkurenta v boji o čtvrtou příčku z Německa (2:0), jenže si posléze situaci zkomplikovali porážkou s Rakouskem (1:3).

Jelikož pak marně bojovali s Finskem, kterému podlehli 1:7, potřebovali by teď proti Američanům bodovat, jinak velmi pravděpodobně do vyřazovacích bojů nepostoupí, i když následně potvrdí roli favorita proti outsiderům z Maďarska a Velké Británie.

ONLINE: Lotyšsko – USA

Utkání základní skupiny A na hokejovém MS sledujeme podrobně od 12.20.

Jenže proti nim stojí velká síla. Byť ne úplně hvězdný výběr, který by měl navázat na triumf z loňského šampionátu i únorové olympiády, pořád je většinově složený z hráčů NHL, mezi nimiž vyčnívá útočník Matthew Tkachuk. Ten chce jako první Američan vstoupit do Triple Gold Clubu.

Zatím nastoupil krátce po příletu jen v utkání s Německem, kde soupeř urval cenný bod. Jeho kolegové pak jasně prohráli se Švýcary (1:3) a Finy (2:6), a ucházet se tak budou nanejvýš o třetí místo. I tak ale dobře vědí, že směrem ke čtvrtfinále je vše otevřené. Po Lotyších je čekají ještě Rakušané a Maďaři, tedy los, který by měli zvládnout.

Mistrovství světa v hokeji 2026
23. 5. 2026 12:20
Zápas probíhá
Lotyšsko : USA 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
8:47 H. Egle (M. Dzierkals, T. Andersons)
Sestavy:
K. Gudlevskis - O. Cibulskis, A. Šmits - A. Andžans, R. Freibergs - R. Mamčics, K. Zile - M. Tumanovs - R. Balcers, D. Smirnovs, S. Vilmanis - T. Andersons, O. Batna, M. Dzierkals - R. Krastenbergs, H. Egle, K. Skrastinš - O. Lapinskis, G. Prohorenkovs, F. Buncis - O. Murnieks
D. Cooley - J. Faulk, M. Lohrei - W. Borgen, R. Lindgren - C. Clifton, D. Carlile - R. Ufko - M. Tkachuk, M. Coronato, T. Novak - I. Howard, J. Hagens, A. Steeves - O. Moore, D. Nelson, R. Leonard - M. Olivier, M. Sasson, P. Cotter - M. Plante

Vyloučení: 0:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Domácí se zatím v Curychu hokejem baví. A s nimi i fanoušci. Turnajem kráčí bez náznaku zaváhání, naprosto suverénně. O čemž vypovídá i skóre 26:5. Lepšího celku zatím na mistrovství není.

S výjimkou dvou obránců a útočníka-náhradníka Baechlera už bodoval celý tým. Z forvardů pak na gól čeká už jen Attilio Biasca. Teď dostane velkou šanci k premiérovému zápisu. Proti Maďarsku považovanému za jednoho z outsiderů skupiny.

ONLINE: Švýcarsko – Maďarsko

Utkání základní skupiny A na hokejovém MS sledujeme podrobně od 16.20.

Ten už má s velkou pravděpodobností splněno, ve vzájemné bitvě o záchranu zničil 5:0 Británii. V pátek schytal poměrně vysokou porážku od Německa (2:6), proti Finsku ale při porážce 1:4 statečně vzdoroval, Rakousku podlehl 2:4.

Jak to bude se Švýcarskem? Maďarsku moc nepomáhá fakt, že na závěr má hlavně ohromné vytížení. Čtyři zápasy v pěti dnech. V pondělí ještě nastoupí proti USA, v úterý pak s Lotyšskem.

Mistrovství světa v hokeji 2026
23. 5. 2026 16:20
Švýcarsko : Maďarsko
()
Tento germánský duel má pro další vývoj ohromný význam. Kdo ho totiž vyhraje, významně se přiblíží čtvrtfinále. Ovšem pozor, pro Němce to má háček, ač jsou favorizovaní, potřebují hlavně protivníka zdolat už v základní hrací době. Jinak už nebudou mít šanci ho bodově dohnat.

Ve skupině se dostali do prekérní situace, kterou dohání. V těžkém počátečním losu s Finy, Američany a Švýcary nezvládli ani bitvu proti Lotyšům, a tak postup nemají ve své moci. Když ale poslední dva zápasy vyhrají, budou mít poměrně slušnou šanci.

ONLINE: Rakousko – Německo

Utkání základní skupiny A na hokejovém MS sledujeme podrobně od 20.20.

Rakušané zahájili přesně naopak. Odehráli úvodní tři duely, sklidili z nich devět bodů, když vedle Británie a Maďarska zdolali i Lotyše, kteří figurují v trojčlenné bitvě o patrně jediné postupové místo. Tím situaci výrazně zamotali.

Jeden získaný bod by je tak už mohl poslat dál, vědět to budou ještě před úvodním buly, po odehrání předcházejících zápasů. Otázka je, jestli to pro ně bude výhoda, nebo spíš jen faktor, který je na ledě sváže.

Mistrovství světa v hokeji 2026
23. 5. 2026 20:20
Rakousko : Německo
()
