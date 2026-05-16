ONLINE: Velká Británie - Rakousko 1:3. Jasný začátek, pak snižuje Clements

Britové se naposledy představili v Praze, mezi elitu se vrací po roční pauze, když loni ovládli nižší divizi bez jediné prohry. Na turnaji ve Švýcarsku bude jejich cílem především zvládnutý boj o udržení.
ONLINE: Velká Británie – Rakousko
Utkání MS v hokeji 2026 sledujeme od 12.20 podrobně
K tomu by týmu měl pomoct i bývalý litvínovský hráč Liam Kirk. Forvard Berlína bývá pravidelně jeden z nejproduktivnějších hráčů reprezentace. Jinak je britský kádr složen především z hráčů z tamních soutěží.
Rakušané se chtějí pokusit o zopakování loňského úspěchu, kdy prošli do čtvrtfinále. Na letošním šampionátu se ale musejí obejít bez dvou největších hvězd z NHL Marca Kaspera s Marcem Rossim, kteří scházejí kvůli zranění.
Oba výběry se naposledy střetly před dvěma lety v Praze, kde se z výhry 4:2 radovali Britové. Čtyři předchozí zápasy však v historii ovládli Rakušané. Kdo se bude radovat tentokrát?
2:50 B. Nissner (D. Zwerger, B. Wolf), 6:00 P. Schneider (B. Nissner), 9:47 P. Huber (T. Nickl)
M. Robson - N. Halbert, M. Richardson - J. Hazeldine, J. Tetlow - T. Brown, L. Steele - D. Clements, B. Jenion - C. Neilson, R. Dowd, L. Kirk - J. Waller, L. Neilson, B. Perlini - O. Betteridge, J. Curran, R. Lachowicz - C. Shudra, J. Hopkins, B. Davies
D. Kickert - C. Unterweger, B. Wolf - T. Nickl, G. Biber - D. Maier, D. Hackl - P. Stapelfeldt, R. Schnetzer - B. Nissner, D. Zwerger, P. Schneider - P. Huber, L. Thaler, V. Rohrer - M. Huber, S. Schwinger, M. Rebernig - L. Kolarik, T. Harnisch, L. Wallner
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž
Maďaři budou i letos pravděpodobně řešit boj o záchranu mezi elitou. V přípravě na mistrovství světa odehráli 10 přípravných utkání a vyhráli jediné, když v prodloužení udolali Polsko.
ONLINE: Maďarsko – Finsko
Zápas MS v hokeji 2026 sledujeme od 16.20 podrobně
Pro české fanoušky může být zajímavé sledovat především brankáře Ádáma Vaye, který v tuzemsku nastupuje za prvoligový Chomutov.
Favoritem odpoledního zápasu jsou ale jednoznačně Finové. Ti už v pátek úspěšně zvládli vstup do turnaje, když porazili Německo 3:1. Pomohli si i dvěma využitýma přesilovkama ze tří.
Za posledních deset let se obě reprezentace setkaly třikrát. Ve všech případech triumfovali Seveřané, celkové skóre z těchto duelů činí 16:2 ve prospěch Suomi.
Takový start do šampionátu na domácí půdě si Švýcaři představovali. V páteční repríze loňského finále totiž zaskočili olympijské šampiony ze Spojených států a zvítězili 3:1.
ONLINE: Švýcarsko – Lotyšsko
Duel MS v hokeji 2026 sledujeme od 20.20 podrobně
O zisku tří bodů rozhodli dvěma trefami už v první třetině, gól a asistenci si shodně připsali Pius Suter a Sven Andrighetto.
To Lotyši večerním střetnutím do mistrovství světa teprve vstupují. Na turnaj se naladili šesti výhrami v osmi přípravných zápasech, hned čtyřikrát slavili po prodloužení nebo samostatných nájezdech. Cenný je především úspěch proti Finům (2:1P).
Se Švýcary se v posledních letech pravidelně potkávají v přípravných utkáních, na světovém šampionátu se obě země potkaly naposledy před třemi lety, kdy se Lotyši radovali z triumfu 4:3 po prodloužení.