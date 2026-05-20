ONLINE: Rakousko - Švýcarsko 0:2. Střet suverénních týmů, vedení zvyšuje Meier

Od domácích Švýcarů se očekávalo, že budou jedním z hlavních favoritů turnaje. Zrovna tak od Finska, které je v tabulce za nimi. Ovšem i třetí Rakušané si počínají velmi solidně, ač se od nich mnoho nečekalo.
Asi o nich nelze mluvit jako o úplném překvapení, když už před rokem zvládli postoupit do čtvrtfinále. Díky úterní výhře nad Lotyšskem (3:1), kterou připojili k triumfům nad outsidery z Británie (5:2) a Maďarska (4:2), se i významně přiblížili tomu, že loňský výkon vyrovnají. A to už poukazuje na konzistenci, vzestup.
ONLINE: Rakousko vs. Švýcarsko
Utkání základní skupiny A na hokejovém MS sledujeme podrobně od 16.20.
Současně na ně ale sázkové kanceláře pro středeční duel vypisují kurz takřka 30. Švýcaři jsou drtivými favority, však i ono poslední čtvrtfinále vyhráli 6:0! Třeba na předloňském turnaji spolu ale oba celky svedly přestřelku, kterou Rakušané prohráli těsně 5:6.
Nyní se ale přetahovaná neočekává. Vždyť pořadatelská země v Curychu měl den pauzu na oddech, hraje skvěle, porazila hned na úvod Američany (3:1), zlomila odpor Lotyšů (4:2) a rozdrtila také Němce (6:1). Bude stejným stylem pokračovat?
5:11 T. Rochette (D. Malgin, S. Andrighetto), 9:20 T. Meier (D. Egli)
D. Kickert - C. Unterweger, B. Wolf - T. Nickl, G. Biber - D. Maier, D. Hackl - P. Stapelfeldt, R. Schnetzer - L. Kolarik, B. Nissner, P. Schneider - P. Huber, L. Thaler, T. Harnisch - M. Huber, S. Schwinger, M. Rebernig - I. Scherzer, H. Neubauer, L. Wallner
L. Genoni - R. Josi, D. Egli - C. Marti, D. Kukan - J. Moser, T. Berni - S. Jung - A. Biasca, T. Meier, N. Hischier - C. Bertschy, C. Thürkauf, N. Niederreiter - T. Rochette, S. Andrighetto, D. Malgin - K. Jäger, D. Riat, S. Knak - N. Baechler
Vyloučení: 0:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž
Ve večerním souboji se potkávají dva týmy, které si naopak vedou pod očekávání. Američané sice mají na rozdíl od Německa tři body, získali je ale v souboji se slabou Británií, po nepřesvědčivém výkonu, byť ten je skrytý za vítězstvím v poměru 5:1.
Porážky se Švýcary (1:3) a hlavně s Finy (2:6) už ale jasně dokládají, že obhájci zlata a olympijští šampioni nejsou v pohodě. Nevýraznému celku by mohl pomoct útočník Matthew Tkachuk, očekávaná posila, která si vzhledem k narození dcery ještě protáhla pauzu a v úterý dopoledne teprve přiletěla do Curychu.
ONLINE: USA vs. Německo
Utkání základní skupiny A na hokejovém MS sledujeme podrobně od 20.20.
Pakliže známý provokatér a jedna z nejvýraznějších postav v NHL nastoupí, bude to další problém pro Němce, kteří vedle nezdarů s Finy (1:3) a domácími (1:6) nezvládli ani důležitý duel s Lotyši (0:2) a stále čekají na jakýkoli zisk.
Pokud se jim nepovede urvat ani během středečního večera, jejich šance na postup zůstanou jen v teoretické rovině. Už po čtyřech skupinových zápasech.