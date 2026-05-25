ONLINE: USA - Maďarsko 1:0. Povinnost pro favorita v boji o postup, skončí s laxností?

Už si nemohou dovolit zaváhat, jinak se postarají snad o největší senzaci šampionátu, z jejich pohledu negativní. Američané se aktuálně s pěti body krčí až na šestém místě tabulky curyšské skupiny. V sobotu totiž po Švýcarech (1:3) a Finech (2:6) padli také s Lotyšskem (2:4).
K tomu přišli o bod také v souboji s Německem (3:4N), právě tato výhra v nájezdech však aktuálně hraje v jejich prospěch. Stačí „jen“ porazit Maďary a Rakušany s celkovým ziskem alespoň pěti bodů.
Je ale nutné, aby přestali s laxností, která je celý turnaj brzdí. Však i proti trpaslíkovi z Británie mohli klidně prohrávat od začátku o dva góly. Až ve třetí části pak USA rozhodly o svém vítězství 5:1.
Maďaři by je ale mohli potrestat víc. Na mistrovství už o nic nehrají, Británii ve vzájemném souboji o záchranu zničili 5:0. Jinak prohrávají. Že by ale duel vypustili? Mohli by se přece stát součástí ohromného překvapení.
J. Woll - J. Faulk, R. Lindgren - W. Borgen, M. Lohrei - C. Clifton, W. Kaiser - R. Ufko - M. Tkachuk, M. Coronato, O. Moore - I. Howard, J. Hagens, A. Steeves - M. Olivier, M. Sasson, P. Cotter - R. Leonard, T. Novak, M. Plante - S. Lafferty
Á. Vay - R. Kiss, B. Stipsicz - Z. Hadobás, M. Horváth - T. Ortenszky, Z. Garát - G. Tornyai - I. Terbócs, B. Sebök, C. Erdély - B. Horváth, D. Szongoth, M. Nemes - I. Sofron, J. Hári, K. Papp - P. Vincze, K. Nagy, T. Sárpátki - C. Ravasz
Vyloučení: 1:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0
Němci už vlastní osud nemají ve svých rukou. Pakliže zvítězí proti Británii, jak se všeobecně očekává, zakončí skupinu na deseti bodech. A můžou jen doufat, že úterní duel Američanů s Rakušany budou ještě sledovat s napětím.
Spojené státy už jejich pohledem musí získat maximálně čtyři body, Rakušané jeden. Z toho jasně vyplývá, že bez pondělní pomoci Maďarska na postup můžou zapomenout, pokud tedy ještě Lotyši nevyhoří s Maďary během úterního odpoledne. Po v posledních letech zvýšených očekáváních tak nejspíš zklamou.
Klíčová byla jejich porážka 0:2 s Lotyšskem, která baltský stát posouvá do play off právě na německý úkor. Alespoň zatím, pokud nepřijde zázrak.
K tomu ale Němci stejně nejprve potřebují Brity porazit. Nejslabší celek skupiny už může být od nedělní porážky 0:6 s Lotyši smířen se sestupem do nižší divize, v tabulce zůstává s prázdnou. Jistě se to ale ještě pokusí alespoň symbolicky napravit.