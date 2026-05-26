ONLINE: USA - Rakousko 2:0. Dva rychlé góly Američanů. Zvládnou postoupit?

Obhájci zlata Američané se kvůli předchozím výsledkům dostali do složité situace. Především kvůli nečekaným ztrátám s Lotyši (2:4) a Němci (4:3N) ještě nemají jistý postup.
Mladému týmu postačí tříbodová výhra proti Rakušanům, kteří ale také stále sahají po čtvrtfinále. K tomu ale potřebují zámořského favorita porazit.
Zástupci alpské země měli vydařený vstup do turnaje, třikrát v řadě vyhráli. Poté ale schytali debakl 0:9 se Švýcarskem a nestačili ani na Němce a Finy.
Poslední vzájemný duel na světovém šampionátu se uskutečnil v roce 2023, kdy Američané slavili po výsledku 4:1. Rok předtím se však natrápili (3:2P).
5:34 C. Clifton (W. Borgen, A. Steeves), 6:19 R. Ufko (T. Novak)
D. Cooley - J. Faulk, R. Lindgren - W. Borgen, M. Lohrei - C. Clifton, D. Carlile - R. Ufko - M. Tkachuk, M. Coronato, O. Moore - I. Howard, J. Hagens, A. Steeves - M. Olivier, M. Sasson, P. Cotter - R. Leonard, D. Nelson, T. Novak - S. Lafferty
A. Tolvanen - B. Wolf, C. Unterweger - T. Nickl, G. Biber - D. Maier, D. Hackl - R. Schnetzer, P. Stapelfeldt - P. Schneider, B. Nissner, T. Harnisch - L. Thaler, V. Rohrer, P. Huber - H. Neubauer, M. Huber, L. Kolarik - S. Schwinger, L. Wallner, I. Scherzer
Vyloučení: 0:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0
O výhře rozhodli Lotyši v přesilových hrách, ve kterých se prosadili čtyřikrát. Rozhodující náskok si vypracovali již v první třetině, kterou vyhráli 3:0. Dvěma góly a asistencí se pod jejich výhru podepsal Sandis Vilmanis, tři body si připsal i Eduards Tralmaks.
„Je to skvělý pocit. Přijeli jsme s mladým týmem, kterému možná nikdo kromě nás ve skupině nevěřil. Líbí se mi týmová chemie a půjdeme si pro další vítězství,“ řekl útočník Toms Andersons webu Mezinárodní hokejové federace.
Maďarsko – Lotyšsko 1:8
Lotyši byli od začátku střelecky aktivnější, poprvé se ale prosadili až v 10. minutě, kdy bleskově využili první přesilovou hru. Tornyaiův faul potrestal po sedmi sekundách kapitán Balcers, připsal si sedmý gól na turnaji a překonal národní rekord v počtu branek na MS.
O devět minut později se v druhé početní výhodě prosadil Smirnovs a poslední slovo měl 13 sekund před koncem první třetiny Tralmaks.
Maďaři mohli snížit ve 25. minutě, po přečíslení tří na jednoho si ale dva dobré zákroky připsal gólman Gudlevskis. O minutu později byl vyloučen Kiss a Lotyši toho využili ke vstřelení další branky. Nejhorší tým při hře v oslabení na MS potrestal Andersons.
Maďaři si dokázali vytvořit několik nebezpečných situací, vstřeleného gólu se ale dočkali až za stavu 0:5. Na gól Tumanovse dokázal odpovědět Nemes.
Zápas už se poté jen dohrával. Navýšit vedení favorita mohl Šmits, trefil ale tyč. Na druhé straně prověřil Gudlevskise z brejku Erdély, snížit však nedokázal. Kapituloval tak Bálisz, nejprve jej překonal Krastenbergs a poté v oslabení a následně i v přesilovce Vilmanis.
Zatímco Lotyši na turnaji vyhráli potřetí za sebou, Maďarsko počtvrté v řadě padlo. Výhra nad Velkou Británií ale svěřencům trenéra Gergelyho Majorosse zajistila účast na příštím MS.
„Je to skvělé pro popularitu hokeje u nás. Věřím, že jsme se zlepšili a příští rok dokážeme vyhrát dvakrát. Naším cílem je dostat se za pár let do čtvrtfinále, jako se to v roce 2025 podařilo Rakousku. Chceme být opět o krok lepší,“ řekl útočník János Hári.
37:57 M. Nemes (Z. Hadobás, B. Horváth)
9:48 R. Balcers (S. Vilmanis, E. Tralmaks), 18:38 D. Smirnovs (K. Zile, T. Andersons), 19:48 E. Tralmaks (H. Egle, M. Dzierkals), 27:53 T. Andersons (O. Batna, R. Krastenbergs), 34:51 M. Tumanovs (A. Andžans, D. Smirnovs), 54:44 R. Krastenbergs (H. Egle, A. Andžans), 57:00 S. Vilmanis (R. Balcers), 58:03 S. Vilmanis (A. Šmits, E. Tralmaks)
B. Bálizs - R. Kiss, B. Stipsicz - Z. Hadobás, M. Horváth - T. Ortenszky, Z. Garát - G. Tornyai - I. Terbócs, B. Sebök, C. Erdély - B. Horváth, D. Szongoth, M. Nemes - I. Sofron, J. Hári, K. Papp - P. Vincze, K. Nagy, T. Sárpátki - C. Ravasz
K. Gudlevskis - O. Cibulskis, A. Šmits - R. Freibergs, A. Andžans - R. Mamčics, K. Zile - M. Tumanovs - R. Balcers, D. Smirnovs, S. Vilmanis - M. Dzierkals, H. Egle, E. Tralmaks - T. Andersons, O. Batna, R. Krastenbergs - O. Lapinskis, G. Prohorenkovs, K. Skrastinš - F. Buncis
Vyloučení: 5:2, Využití: 0:4, V oslabení: 0:1, Zásahy brankářů: 19:15, Počet diváků: 7 485
Vyvrcholení skupiny A v Curychu přináší vůbec poslední duel této fáze. Do akce jdou totiž domácí Švýcaři, kteří zatím předvádějí skvělé výkony a zatím neztratili ani bod.
Po šesti zápasech mají navíc skvělé skóre 35:5, Maďary i Rakušany porazili shodně 9:0. V kádru je i nejproduktivnější hráč turnaje Sven Andrighetto (4+9).
Jenže ani to na první místo ve skupině nemusí stačit, rozhodne až očekávaný duel s Finy, kteří jsou zatím rovněž stoprocentní. I proto si společně s domácím výběrem zajistili už s výrazným předstihem play off a setrvání v Curychu.
Týmy se pravidelně utkávají během sezony v rámci Euro Hockey Tour, na vrcholné akci na sebe narazily ve čtvrtfinále únorových olympijských her, kdy Seveřané vyhráli 3:2 po prodloužení. Na mistrovství světa dochází ke konfrontaci po dvou letech, ve skupině v Praze slavili Švýcaři (3:1).