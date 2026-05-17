ONLINE: Velká Británie - USA 0:1. Obhájci zlata slaví uklidňující trefu Cottera

Dosud se v historii potkali jen dvakrát, pokaždé na mistrovství světa. A jistě nepřekvapí, že oba střety ovládly Spojené státy, které letos coby obhájci zlata z mistrovství světa i olympijští šampioni spadají do širšího okruhu favoritů.
Do klání s Brity ale nastupují po úvodní páteční porážce 1:3 od domácích Švýcarů, navíc v akci nepůsobili příliš dobře.
ONLINE: Velká Británie vs. USA
Utkání základní skupiny A na hokejovém MS sledujeme od 12.20 podrobně.
V daleko svízelnější situaci je přesto jejich protivník, který pravidelně bojuje o záchranu a turnaj načal hned jedním z důležitých mačů proti Rakousku. Sobotní dopolední souboj totiž prohrál 2:5.
Jak potrápí favorita?
13:55 P. Cotter (M. Olivier, M. Sasson)
B. Bowns - M. Richardson, N. Halbert - D. Clements, J. Hazeldine - L. Steele, T. Brown - B. Jenion - R. Dowd, C. Neilson, L. Kirk - L. Neilson, B. Perlini, J. Waller - J. Curran, O. Betteridge, R. Lachowicz - B. Harewood, B. Davies, C. Shudra - S. Lyne
D. Cooley - J. Faulk, M. Lohrei - W. Borgen, R. Lindgren - C. Clifton, D. Carlile - R. Ufko - R. Leonard, T. Novak, A. Steeves - M. Coronato, O. Moore, I. Howard - M. Olivier, M. Sasson, P. Cotter - M. Plante, D. Nelson, J. Hagens - S. Lafferty
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0
Právě Rakušané, kteří úvodní zápas s Brity zvládli, v zápasovém pořadí hned následují a proti Maďarsku snaží se navázat na zdařilý výkon. Jejich soupeř v této sezoně naskakuje do čtrnáctého utkání. A zatím zvládl jen jedno jediné, přesně před měsícem proti Polsku v prodloužení.
ONLINE: Rakousko vs. Maďarsko
Utkání základní skupiny A na hokejovém MS sledujeme od 16.20 podrobně.
Zkraje šampionátu ale Maďarsko v ugrofinském derby sympaticky vzdorovalo odskočeným Finům, jimž přesto nakonec podlehlo 1:4. Otázkou tak je, kolik jim zbylo sil na soupeře, kterého třeba v loňských přátelských měřeních zvládalo porážet.
Nedělní program v Curychu uzavírá střet dvou aspirantů na postup ze skupiny, kterým ale vstup do mistrovství nevyšel. Jak Němci, tak Lotyši, účastníci posledních olympijských her, schytali hned na startu těžký los.
ONLINE: Německo vs. Lotyšsko
Utkání základní skupiny A na hokejovém MS sledujeme od 20.20 podrobně.
Baltský stát prohrál v sobotu s domácími Švýcary (2:4), jejich nynější soupeř zase v pátek s Finy (1:3). Nyní se tak porvou o první body do tabulky. A vítěz tohoto klání tak výrazně vykročí směrem do čtvrtfinále.
V Miláně pod pěti kruhy slavili úspěch Lotyši, vrátí jim Němci úder na druhé velké akci táhlé olympijské sezony?