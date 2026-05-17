ONLINE: Velká Británie - USA 0:1. Obhájci zlata slaví uklidňující trefu Cottera

  12:08aktualizováno  12:44
Hokejový šampionát dál pokračuje v plném proudu, také v Curychu se v neděli uskuteční další tři utkání. Program základní skupiny A načíná netradiční bitva Velké Británie se Spojenými státy (12.20). V duelu dvou outsiderů se následně utkávají Rakousko s Maďarskem (16.20) a večer od 20.20 měří síly Německo s Lotyšskem. Všechny zápasy můžete sledovat v podrobných online reportážích.
Hokejisté Spojených států slaví gól Paula Cottera (47) v utkání světového šampionátu proti Velké Británii. | foto: Reuters

Dosud se v historii potkali jen dvakrát, pokaždé na mistrovství světa. A jistě nepřekvapí, že oba střety ovládly Spojené státy, které letos coby obhájci zlata z mistrovství světa i olympijští šampioni spadají do širšího okruhu favoritů.

Do klání s Brity ale nastupují po úvodní páteční porážce 1:3 od domácích Švýcarů, navíc v akci nepůsobili příliš dobře.

ONLINE: Velká Británie vs. USA

Utkání základní skupiny A na hokejovém MS sledujeme od 12.20 podrobně.

V daleko svízelnější situaci je přesto jejich protivník, který pravidelně bojuje o záchranu a turnaj načal hned jedním z důležitých mačů proti Rakousku. Sobotní dopolední souboj totiž prohrál 2:5.

Jak potrápí favorita?

Mistrovství světa v hokeji 2026
17. 5. 2026 12:20
Zápas probíhá
V. Británie : USA 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
13:55 P. Cotter (M. Olivier, M. Sasson)
Sestavy:
B. Bowns - M. Richardson, N. Halbert - D. Clements, J. Hazeldine - L. Steele, T. Brown - B. Jenion - R. Dowd, C. Neilson, L. Kirk - L. Neilson, B. Perlini, J. Waller - J. Curran, O. Betteridge, R. Lachowicz - B. Harewood, B. Davies, C. Shudra - S. Lyne
D. Cooley - J. Faulk, M. Lohrei - W. Borgen, R. Lindgren - C. Clifton, D. Carlile - R. Ufko - R. Leonard, T. Novak, A. Steeves - M. Coronato, O. Moore, I. Howard - M. Olivier, M. Sasson, P. Cotter - M. Plante, D. Nelson, J. Hagens - S. Lafferty

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Právě Rakušané, kteří úvodní zápas s Brity zvládli, v zápasovém pořadí hned následují a proti Maďarsku snaží se navázat na zdařilý výkon. Jejich soupeř v této sezoně naskakuje do čtrnáctého utkání. A zatím zvládl jen jedno jediné, přesně před měsícem proti Polsku v prodloužení.

ONLINE: Rakousko vs. Maďarsko

Utkání základní skupiny A na hokejovém MS sledujeme od 16.20 podrobně.

Zkraje šampionátu ale Maďarsko v ugrofinském derby sympaticky vzdorovalo odskočeným Finům, jimž přesto nakonec podlehlo 1:4. Otázkou tak je, kolik jim zbylo sil na soupeře, kterého třeba v loňských přátelských měřeních zvládalo porážet.

Mistrovství světa v hokeji 2026
17. 5. 2026 16:20
Rakousko : Maďarsko
()
Nedělní program v Curychu uzavírá střet dvou aspirantů na postup ze skupiny, kterým ale vstup do mistrovství nevyšel. Jak Němci, tak Lotyši, účastníci posledních olympijských her, schytali hned na startu těžký los.

ONLINE: Německo vs. Lotyšsko

Utkání základní skupiny A na hokejovém MS sledujeme od 20.20 podrobně.

Baltský stát prohrál v sobotu s domácími Švýcary (2:4), jejich nynější soupeř zase v pátek s Finy (1:3). Nyní se tak porvou o první body do tabulky. A vítěz tohoto klání tak výrazně vykročí směrem do čtvrtfinále.

V Miláně pod pěti kruhy slavili úspěch Lotyši, vrátí jim Němci úder na druhé velké akci táhlé olympijské sezony?

Mistrovství světa v hokeji 2026
17. 5. 2026 20:20
Německo : Lotyšsko
()
