ONLINE: Dánsko - Slovinsko 0:0. Oba týmy stále hrají o záchranu, kdo si polepší?

Dánové zatím prožívají nevydařený turnaj. Po čtyřech zápasech jsou stále bez jediného bodu, může za to i těžký los, kdy absolvovali duely s Českem, Švédskem, Kanadou a Slovenskem.
ONLINE: Dánsko – Slovinsko
Po nich mají nelichotivé skóre 5:20, hůře jsou na tom ve skupině pouze Italové. Ani Slovinci nemají v tomto ohledu příliš dobrý zápis (8:20), dokázali však už vytěžit tři body.
Nejprve udolali český tým 3:2 v prodloužení, další bod si připsali proti Slovákům při prohře 4:5 po samostatných nájezdech.
Na světovém šampionátu se obě reprezentace potkávají po dlouhých 11 letech, tehdy si hubené vítězství připsali Slovinci.
M. Sögaard - P. Bruggisser, J. Jensen Aabo - K. Larsen, A. Koch - M. Setkov, M. Lauridsen - D. Andersen - M. Aagaard, P. Russell, N. Olesen - M. Poulsen, A. True, J. Blichfeld - M. From, O. Kjaer, F. Storm - F. Maegaard Scheel, C. Wejse, D. Madsen - P. Schultz
L. Horák - J. Goličič, B. Gregorc - J. Ćosić, M. Štebih - A. Magovac, A. Crnovič - M. Perčič - R. Sabolič, M. Török, M. Mahkovec - Ž. Jezovšek, L. Maver, K. Ograjenšek - A. Kuralt, R. Tičar, J. Drozg - F. Sitar, M. Beričič, N. Langus - N. Simšič
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0
Norové za sebou mají hektický duel s Kanadou. Proti zámořskému favoritovi opakovaně vedli a sahali po třech bodech, nakonec se však museli smířit pouze s jedním po porážce 5:6 v prodloužení.
ONLINE: Norsko – Švédsko
Dobrým výkonem tak ale navázali na předchozí dva úspěchy s čistým kontem proti Itálii a Slovinsku, kdy v obou případech triumfovali 4:0. Se sedmi body tak stále bojují o čtvrtfinále, nyní o něj hrají důležitý duel se Švédy.
Ti nezvládli očekávané souboje s Kanadou a Českem, roli favorita ale potvrdili proti Dánům, Slovincům a Italům, přičemž v posledních dvou zápasech udrželi čisté konto.
Na mistrovství světa se oba výběry naposledy střetly v roce 2022, kdy Švédové vyhráli suverénně 7:1. Uspějí i tentokrát?