ONLINE: Itálie - Norsko 0:1, favorita posílá do vedení Bakke Olsen

Autor:
  16:41aktualizováno  16:53
Úterní program skupiny B na hokejovém mistrovství světa přináší dva zápasy. V tom odpoledním se od 16.20 pokoušejí Italové naladit na středeční souboj s Českem, když čelí Norsku. Ve večerním duelu se od 20.20 utkávají Slovinci se Slováky. Obě utkání sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Emilio Pettersen (vlevo) z Norska a Peter Spornberger z Itálie. | foto: Reuters

Italové se na turnaji zatím trápí, v souboji o setrvání mezi elitou potřebují každý bod. Ten jim zatím chybí, po dvou zápasech mají navíc velmi nepříznivé skóre 1:10.

Nejprve padli s favorizovanou Kanadou 0:6, poté nestačili na Slováky 1:4. Zatím jediným úspěšným střelcem výběru je obránce Gabriel Nitz.

O něco lepší pozici mají Norové, kterým zatím patří v tabulce čtvrtá příčka. V první střetnutí nejprve dlouho trápili Slováky, se kterými padli 1:2. Druhou příležitost už ale využili, když si poradili se Slovinci jednoznačně 4:0.

Hned tři góly z pěti vstřelil Jacob Berglund, jenž zazářil hattrickem právě proti sobotním přemožitelům českého týmu. Na šampionátu se obě mužstva střetla naposledy před pěti lety, tehdy slavili Norové po výsledku 4:1. Seveřané triumfovali v posledních pěti vzájemných zápasech na vrcholných akcích, prodlouží úspěšnou sérii?

Mistrovství světa v hokeji 2026
19. 5. 2026 16:20
Zápas probíhá
Itálie : Norsko 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
11:31 E. Bakke Olsen (M. Krogdahl, M. Öby-Olsen)
Sestavy:
D. Fadani - L. Zanatta, P. Pietroniro - A. Trivellato, D. Di Perna - P. Spornberger, G. Gios - C. Buono, G. Nitz - T. De Luca, M. Bradley, N. Mansueto - N. Saracino, M. Frycklund, M. Zanetti - L. Frigo, D. Mantenuto, A. Segafredo - M. Mantinger, B. Misley, I. Deluca
H. Haukeland - C. Kasastul, M. Krogdahl - S. Solberg, J. Johannesen - K. Östby, S. Hurröd - A. Saxrud-Danielsen - E. Salsten , M. Vikingstad, M. Rönnild - P. Vesterheim, E. Bakke Olsen, P. Elvsveen - E. Pettersen, T. Koblar, A. Martinsen - N. Steen, H. Salsten , J. Berglund - M. Öby-Olsen

Vyloučení: 1:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Slovinci se v sobotu postarali o zřejmě zatím největší překvapení, když v prodloužení udolali český tým 3:2. Jenže na cenné vítězství a dva důležitém body navázat nedokázali.

ONLINE: Slovinsko – Slovensko

V neděli totiž možná i kvůli únavě nestíhali v utkání s Norskem, kterému podlehli 0:4. O výsledku rozhodla prostřední třetina, ve které se třikrát prosadil Berglund.

Slováci jsou na turnaji ve Švýcarsku zatím stoprocentní. Na výhru 2:1 nad Norskem navázali dalším úspěchem proti Itálii (4:1). Daří se bratrům Martinu (0+3) a Kristiánu Pospíšilovým (2+0) či kapitánovi Marku Hrivíkovi (2+0).

Východní sousedé se s úterním soupeřem potkali na mistrovství světa také loni, tehdy zvítězili 3:1. A uspěli i před třemi lety (1:0).

Mistrovství světa v hokeji 2026
19. 5. 2026 20:20
Slovinsko : Slovensko
()
