ONLINE: Itálie - Norsko 0:1, favorita posílá do vedení Bakke Olsen

Italové se na turnaji zatím trápí, v souboji o setrvání mezi elitou potřebují každý bod. Ten jim zatím chybí, po dvou zápasech mají navíc velmi nepříznivé skóre 1:10.
ONLINE: Itálie – Norsko
Zápas na MS v hokeji 2026 sledujeme od 16.20 podrobně
Nejprve padli s favorizovanou Kanadou 0:6, poté nestačili na Slováky 1:4. Zatím jediným úspěšným střelcem výběru je obránce Gabriel Nitz.
O něco lepší pozici mají Norové, kterým zatím patří v tabulce čtvrtá příčka. V první střetnutí nejprve dlouho trápili Slováky, se kterými padli 1:2. Druhou příležitost už ale využili, když si poradili se Slovinci jednoznačně 4:0.
Hned tři góly z pěti vstřelil Jacob Berglund, jenž zazářil hattrickem právě proti sobotním přemožitelům českého týmu. Na šampionátu se obě mužstva střetla naposledy před pěti lety, tehdy slavili Norové po výsledku 4:1. Seveřané triumfovali v posledních pěti vzájemných zápasech na vrcholných akcích, prodlouží úspěšnou sérii?
11:31 E. Bakke Olsen (M. Krogdahl, M. Öby-Olsen)
D. Fadani - L. Zanatta, P. Pietroniro - A. Trivellato, D. Di Perna - P. Spornberger, G. Gios - C. Buono, G. Nitz - T. De Luca, M. Bradley, N. Mansueto - N. Saracino, M. Frycklund, M. Zanetti - L. Frigo, D. Mantenuto, A. Segafredo - M. Mantinger, B. Misley, I. Deluca
Vyloučení: 1:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0
Slovinci se v sobotu postarali o zřejmě zatím největší překvapení, když v prodloužení udolali český tým 3:2. Jenže na cenné vítězství a dva důležitém body navázat nedokázali.
ONLINE: Slovinsko – Slovensko
Utkání na MS v hokeji 2026 sledujeme od 20.20 podrobně
V neděli totiž možná i kvůli únavě nestíhali v utkání s Norskem, kterému podlehli 0:4. O výsledku rozhodla prostřední třetina, ve které se třikrát prosadil Berglund.
Slováci jsou na turnaji ve Švýcarsku zatím stoprocentní. Na výhru 2:1 nad Norskem navázali dalším úspěchem proti Itálii (4:1). Daří se bratrům Martinu (0+3) a Kristiánu Pospíšilovým (2+0) či kapitánovi Marku Hrivíkovi (2+0).
Východní sousedé se s úterním soupeřem potkali na mistrovství světa také loni, tehdy zvítězili 3:1. A uspěli i před třemi lety (1:0).