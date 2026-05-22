ONLINE: Kanada - Slovinsko 0:0. Gigant proti překvapení, odpustí si další ztrátu?

  16:09aktualizováno  16:20
Také skupina B na světovém šampionátu nabízí duely jasných favoritů s outsidery. Slovinsko hraje od 16.20 s obávanou Kanadu, večer se pak Itálie pokouší překvapit Švédsko (20.20). Oba zápasy můžete sledovat prostřednictvím podrobných online reportáží.

Kapitán Kanady Celebrini a jeho asistent Crosby během zápasů s Dánskem. | foto: AP

Kanada ve čtvrtek v podvečer odehrála těžký duel s Norskem, v němž ztratila první bod na šampionátu. Severská země nad favoritem turnaje překvapivě dvakrát vedla a zápas muselo rozhodnout až prodloužení.

V něm se potřetí v utkání trefil Mark Scheifele z Winnipegu, který zařídil svému týmu bod navíc. A pomohl mu i ke čtvrté výhře.

ONLINE: Kanada vs. Slovinsko

Utkání základní skupiny B na hokejovém MS sledujeme podrobně od 16.20.

Teď se očekává, že připojí i pátou proti Slovinsku, které je ale v turnaji zatím velkým překvapením.

Vždyť minulou sobotu porazilo český národní tým 3:2 po prodloužení, v úterý zatápělo také Slovensku. Vzájemný zápas rozsekly až samostatné nájezdy, které rozhodl slovenský útočník Filip Mešár. Utkání skončilo 4:5 po prodloužení.

Mistrovství světa v hokeji 2026
22. 5. 2026 16:20
Zápas probíhá
Kanada : Slovinsko 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
11:07 D. Mateychuk (F. Minten, E. Finnie)
Góly:
Sestavy:
J. Greaves - E. Bouchard, P. Wotherspoon - D. DeMelo, M. Rielly - D. Nurse, Z. Whitecloud - D. Mateychuk - D. Cozens, M. Celebrini, S. Crosby - G. Vilardi, R. Thomas, M. Scheifele - D. Holloway, R. O’Reilly, J. Tavares - C. Brown, F. Minten, P. Martone - E. Finnie
Sestavy:
Ž. Us - B. Gregorc, M. Perčič - A. Magovac, A. Crnovič - J. Goličič, J. Ćosić - R. Bohinc - M. Mahkovec, M. Török, R. Sabolič - R. Tičar, F. Sitar, A. Kuralt - N. Langus, J. Drozg, L. Maver - M. Beričič, N. Simšič, J. Sodja - Ž. Jezovšek

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Švédsko má po čtyřech zápasech v tabulce šest bodů poté, co prohrálo s Českem (3:4) a s Kanadou (3:5), v tabulce mu tak zatím patří pátá, tedy první nepostupová, pozice.

Jinak ale v dalších utkáních potvrzuje roli adepta minimálně na medaili, Dány porazilo jasně 6:2, posléze rozdrtilo i Slovinsko 6:0. Ve večerním zápase se bude opět spoléhat především na hvězdy NHL Lucase Raymonda a Olivera Ekmana-Larssona. Na své straně má také řadu mladíků v čele s osmnáctiletým benjamínkem Viggem Björckem.

ONLINE: Švédsko vs. Itálie

Utkání základní skupiny B na hokejovém MS sledujeme podrobně od 20.20.

Itálie v turnaji dosud nezískala žádný bod, zůstává na dně tabulky a doufá, že její přímí konkurenti ze Slovinska už žádný nezískají, aby se s nimi mohla utkat o záchranu.

Na mistrovství světa má ale trumf v podobě brankáře Damiana Clary, kterého může opět využít. Jedenadvacetiletý gólman draftovaný Anaheimem zazářil hned při svém debutu, ve středečním duelu proti Česku, v němž předvedl hned 55 úspěšných zákroků, a až do třetí třetiny držel čisté konto.

Mistrovství světa v hokeji 2026
22. 5. 2026 20:20
Švédsko : Itálie
()
