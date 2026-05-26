ONLINE: Švédsko - Slovensko 0:1. Souboj o postup, sousedé slaví po gólu Chromiaka

  15:34aktualizováno  16:27
Důležitá utkání přináší závěrečný den ve skupině B na hokejovém mistrovství světa. Norové si ještě nezajistili druhé místo, když s Dány vyhráli až 4:3 po prodloužení poté, co inkasovali těsně před koncem. Můžou je tak přeskočit Češi, pokud porazí Kanadu za tři body. O postup do play off se v přímém souboji utkávají Slováci se Švédy od 16.20, východní sousedé potřebují alespoň bod. Duel sledujeme prostřednictvím podrobné online reportáže.
Slovenský trenér Vladimír Országh reaguje během zápasu s Českem.

Slovenský trenér Vladimír Országh reaguje během zápasu s Českem. | foto: ČTK

Zatím hrubě nevydařený šampionát zažívají Švédové. Nezvládli velké bitvy s Kandou a Českem, ovšem padli také s Norskem, čímž si výrazně zkomplikovali situaci.

Aktuálně totiž figurují na příčkách mimo postup do čtvrtfinále a musejí odvracet nečekaně brzký konec. Tým kolem druhého nejproduktivnějšího hráče mistrovství Lucase Raymonda (5+5) potřebuje v rozhodujícím duelu zvítězit za tři body proti Slovákům.

Východní sousedé i díky příznivějšímu losu na startu zvítězili v prvních čtyřech duelech, proti Slovincům až po nájezdech. Poté však nestačili na Čechy (2:3) a Kanadu (1:5).

Seveřany naposledy potkali na únorových olympijských hrách (3:5), na loňském šampionátu pak výběr Tre Kronor vyhrál nad Slováky ještě přesvědčivěji (5:0). Stejně jako před dvěma lety v Ostravě (6:1).

Mistrovství světa v hokeji 2026
26. 5. 2026 16:20
Zápas probíhá
Švédsko : Slovensko 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
4:54 M. Chromiak (A. Sýkora, P. Koch)
Sestavy:
M. Hellberg - E. Brännström, M. Ekholm - A. Johansson, O. Ekman-Larsson - J. Larsson, J. Persson - R. Hägg - I. Stenberg, V. Björck, L. Raymond - E. Heineman, J. de la Rose, L. Karlsson - A. Frondell, O. Sundqvist, S. Holmström - C. Grundström, R. Asplund, J. Silfverberg - J. Berglund
S. Hlavaj - M. Rosandič, F. Gajdoš - P. Koch, J. Kmec - S. Kňažko, M. Štrbák - L. Radivojevič - K. Pospíšil, M. Pospíšil, M. Faško-Rudáš - A. Liška, M. Hrivík, O. Okuliar - A. Sýkora, S. Čederle, M. Chromiak - A. Nauš, A. Kollár, F. Mešár - S. Petrovský

Vyloučení: 2:0, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

O jistotu druhé pozice přišli svěřenci trenéra Pettera Thoresena v čase 59:58, kdy Patrick Russell vyrovnal na 3:3. Po 13 sekundách nastavení rozhodl Michael Brandsegg-Nygard.

Česká reprezentace, která s Norskem v pondělí prohrála 1:4, má šanci na posun na druhou pozici v případě tříbodového vítězství nad vedoucí Kanadou. S tou se utká od 20.20.

Norsko – Dánsko 4:3P

Dvěma góly přispěl k vítězství Norska osmnáctiletý útočník Tinus Luc Koblar, který si polepšil už na pět branek a osm bodů ze sedmi zápasů na turnaji. Za Dány dal dvě branky Joachim Blichfeld.

Hned v úvodu měl šanci Dánů českobudějovický útočník Olesen, ale nezamířil přesně. Při norské přesilovce po vyloučení Schmidta-Svejstrupa měl možnost Berglund.

V čase 11:55 už se Norové radovali z vedení. Martinsenovu střelu ještě zblokoval bránící Schmidt-Svejstrup, ale puk se odrazil ke Koblarovi, který překonal Henriksena.

Jacob Berglund z Norska vede puk v zápase s Dánskem.

Na začátku druhé části nevyužil šanci na vyrovnání Blichfeld, který se ale dočkal branky na 1:1 v 28. minutě. Jeho střela z pravého kruhu propadla Haukelandovi mezi betony před brankovou čárou, odkud ji dánský útočník sám dorazil.

V polovině druhé třetiny vrátil Norům vedení při Schultzově vyloučení Martinsen, který doklepl puk za Henriksena po střele Thomase Olsena.

Ve 34. minutě se prosadil podruhé v utkání Koblar, jenž proměnil z levého kruhu Krogdahlovu přihrávku. Henriksenovi překážel v brankovišti po souboji s Martinsenem spoluhráč Setkov. Za 62 sekund Dánové snížili. Při Pettersenově vyloučení využil přesilovku ranou z levého kruhu opět Blichfeld.

Norský brankář Henrik Haukeland inkasuje v duelu s Dánskem.

Ve 43. minutě fauloval Schultz u mantinelu Kaasastula a sudí Burzminski a Gour mu udělili po kontrole u videa trest na pět minut a do konce utkání. Dlouhou norskou přesilovku zkrátil faulem Koblar.

V 53. minutě měl možnost vyrovnat Olesen, ale Haukeland zasáhl lapačkou. Dánové se dočkali v úplném závěru třetí třetiny při power play, kdy Trueovu přihrávku usměrnil z brankoviště za norského gólmana Russell.

Nastavení rychle ukončil Brandsegg-Nygard, který se trefil z pozice mezi kruhy přes stínícího Bakkeho Olsena. Dánové díky zisku bodu mírně vylepšili své konečné umístění na šampionátu na 12. místo, výrazně však zaostali za loňskou historickou čtvrtou pozicí.

Norsko : Dánsko 4 : 3P
(1 : 0, 2 : 2, 0 : 1, 1 : 0)
11:55 T. Koblar (A. Martinsen, M. Brandsegg-Nygard), 30:42 A. Martinsen (T. Olsen, S. Hurröd), 34:00 T. Koblar (M. Krogdahl, C. Kasastul), 60:13 M. Brandsegg-Nygard (S. Hurröd, E. Bakke Olsen)
27:53 J. Blichfeld, 35:02 J. Blichfeld (N. Olesen, P. Bruggisser), 59:59 P. Russell (A. True, M. Aagaard)
H. Haukeland - C. Kasastul, M. Krogdahl - S. Solberg, J. Johannesen - K. Östby, S. Hurröd - A. Saxrud-Danielsen - A. Martinsen, T. Koblar, M. Brandsegg-Nygard - P. Vesterheim, E. Bakke Olsen, T. Olsen - E. Pettersen, E. Salsten , M. Rönnild - N. Steen, H. Salsten , J. Berglund - M. Eriksen
N. Henriksen - J. Jensen Aabo, P. Bruggisser - A. Koch, D. Andersen - M. Lauridsen, M. Setkov - M. Jensen - N. Olesen, P. Russell, M. Aagaard - J. Blichfeld, A. True, M. Poulsen - F. Storm, O. Kjaer, M. From - F. Maegaard Scheel, D. Madsen, P. Schultz - J. Schmidt-Svejstrup

Vyloučení: 6:8, Využití: 1:1, V oslabení: 0:0, Počet diváků: 4 062

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  Kanada 6 5 1 0 0 30:11 17
2.  Norsko 7 4 1 1 1 25:14 15
3.  Česko 6 4 0 1 1 17:14 13
4.  Slovensko 6 3 1 0 2 19:15 11
5.  Švédsko 6 3 0 0 3 23:14 9
6.  Dánsko 7 1 1 1 4 15:26 6
7.  Slovinsko 7 1 1 1 4 13:25 6
8.  Itálie 7 0 0 1 6 5:28 1
