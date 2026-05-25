ONLINE: Slovinsko - Itálie 0:0. Rozhodující zápas o udržení, jižané potřebují tři body

Postarali se o historické body proti Čechům, které porazili 3:2 po prodloužení, i Slovákům, jimž podlehli 4:5 v samostatných nájezdech. Přece Slovinci nemají záchranu na šampionátu jistou. Tři získané body je vzhledem k upřednostnění vzájemného klání od Itálie neoddělují.
Na Jihoevropany si ale vypracovali příjemný bonus. Soupeř totiž při putování skupinou získal jen bod za prohru 2:3 v nájezdech s Dány. A tak na Slovince ztrácí body dva.
ONLINE: Slovinsko vs. Itálie
Utkání základní skupiny B na hokejovém MS sledujeme podrobně od 20.20.
To znamená, že musí bezpodmínečně zvítězit za tři body, remíza přináší protivníkovi záchranu. Co víc, ten má navrch i v odpočinku, naposledy hrál v sobotu, kdy Dánsku podlehl 0:4.
Zatímco Italové souboj se Seveřany hráli až v neděli odpoledne. I to může být při vyčerpávajícím formátu turnaje jeden z rozhodujících faktorů v klíčovém souboji o udržení. Kdoví, s čím ale na střídačce celku v nevýhodě přijde finský stratég Jukka Jalonen.
L. Horák - B. Gregorc, J. Goličič - A. Crnovič, A. Magovac - M. Štebih, J. Ćosić - M. Perčič - M. Mahkovec, M. Török, R. Sabolič - N. Langus, R. Tičar, A. Kuralt - K. Ograjenšek, L. Maver, J. Drozg - N. Simšič, J. Sodja, M. Beričič - Ž. Jezovšek
D. Clara - L. Zanatta, P. Pietroniro - A. Trivellato, D. Di Perna - P. Spornberger, G. Nitz - C. Buono, G. Gios - T. De Luca, B. Misley, M. Bradley - N. Saracino, M. Frycklund, M. Zanetti - L. Frigo, D. Mantenuto, T. Purdeller - M. Mantinger, I. Deluca, C. DiGiacinto
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0