Slalom na ZOH ONLINE: Lyžaři závodí v hustém sněžení. Braathen první kolo nedokončil

Autor:
  10:14aktualizováno  10:19
Alpští lyžaři jedou svůj poslední závod na olympijských hrách v Bormiu v mimořádně těžkých podmínkách za vytrvalého hustého sněžení. S náročnou tratí si neporadila řada favoritů v čele s Brazilcem Braathenem či rakouskou nadějí Fellerem. Mezi 96 přihlášenými lyžaři je i český zástupce Marek Müller. Průběh sledujeme v online reportáži.
Norský lyžař Atle Lie McGrath sjíždí trať během slalomu mužů. (16. února 2026)

Norský lyžař Atle Lie McGrath sjíždí trať během slalomu mužů. (16. února 2026) | foto: Gabriele FacciottiAP

V Bormiu se výrazně zhoršilo počasí, hustě sněží a pořadatelé měli plno práce, aby trať připravili. Kvůli regulérnosti se dokonce zkrátily startovní intervaly, aby závodníci jeli za pokud možno podobných podmínek.

Jednadvacetiletý Müller je na své první olympiádě a dosud nikdy nezávodil ani ve Světovém poháru. V Bormiu obsadil společně se Zabystřanem poslední dvacáté místo v týmové kombinaci a v sobotu skončil na 35. pozici v obřím slalomu. Tentokrát by rád pronikl do první třicítky. Slalom pojede se startovním číslem 56.

Na startu byl i Lucas Pinheiro Braathen, který v obřím slalomu vybojoval historicky první zlatou medaili pro Brazílii. V extrémních podmínkách dnešní závod nedokončil, vypadl už v prvním kole.

Aktuální počasí v lyžařském středisku Stelvio, Bormio. Sněžení a mlha před slalomem mužů. (16. února 2026)

Velká pozornost je upřena na Rakušany, kterým se v Bormiu zatím vůbec nedaří. Jedinou medaili mají ze závodu dvojic, kde Vincent Kriechmayr s Manuelem Fellerem získali stříbro.

V Pekingu v roce 2022 přitom rakouští muži získali dvě zlaté, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili. Dnes nejvíce spoléhali na Fellera, který v kombinaci zajel druhý nejlepší slalomářský čas, ale pro toho závod skončil už v prvním kole.

Tlak na Rakušany ještě umocňuje skutečnost, že jejich rivalové ze Švýcarska prožívají mimořádně úspěšné období. Mají už sedm medailí a Franjo von Allmen se třemi zlaty patří k nejvýraznějším osobnostem olympijských her.

