Česká reprezentantka po 11. místě v kvalifikaci startovala ve finále už jako druhá. Měla pomalejší úvod, ale pak zrychlila a její čas nakonec pokořily jen dvě soupeřky.
Satková se díky sobotnímu bronzu dostala do čela průběžného pořadí SP. V Augsburgu se postarala o druhou medaili českého týmu po pátečním zlatu kajakáře Jakuba Krejčího.
Vítězka posledních dvou závodů Foxová je v hodnocení seriálu třetí, protože na úvod v Tacenu na kánoi nestartovala. V Německu trojnásobná olympijská šampionka předvedla bezkonkurenční jízdu, o vítězství ji nemohla připravit ani dvousekundová penalizace za dotek předposlední 20. branky.
Žádná další česká slalomářka se do finále nedostala. Tereza Michalová obsadila 28. místo. Vítězka úvodního závodu SP v Tacenu Tereza Kneblová se kvůli padesátisekundové penalizaci zařadila až na 37. příčku.
V 15.15 začalo finále kanoistů, které se jede bez české účasti. Lukáš Kratochvíl měl dvousekundovou penalizaci a za finálovou dvanáctkou na 13. místě zaostal o osm setin sekundy. Vojtěch Heger v kvalifikaci obsadil 23. místo, Adam Král zůstal o tři pozice za ním.
Světový pohár v Augsburgu je generálkou na mistrovství světa, které bude koncem července v dějišti olympijských her 2028 Oklahomě. SP bude pokračovat v září, kdy se uskuteční zastávka v Paříži a finále ve španělském Seu d’Urquell.