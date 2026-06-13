Další stupně vítězů pro Satkovou. Na SP v Augsburgu byla mezi kanoistkami třetí

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  15:49aktualizováno  15:49
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Slalomářka Martina Satková skončila třetí v závodě kanoistek na Světovém poháru v Augsburgu. Získala medaili ve druhém závodě za sebou, navázala na týden staré druhé místo z Prahy. Stejně jako v Troji vyhrála fenomenální Australanka Jessica Foxová, která porazila o 2,34 sekundy Španělku Nurii Vilarrublaovou. Satková byla o další setinu zpět.

Česká kanoistka Martina Satková na mistrovství světa ve vodním slalomu v Augsburgu | foto: Ivana Roháčková

Česká reprezentantka po 11. místě v kvalifikaci startovala ve finále už jako druhá. Měla pomalejší úvod, ale pak zrychlila a její čas nakonec pokořily jen dvě soupeřky.

Satková se díky sobotnímu bronzu dostala do čela průběžného pořadí SP. V Augsburgu se postarala o druhou medaili českého týmu po pátečním zlatu kajakáře Jakuba Krejčího.

Vítězka posledních dvou závodů Foxová je v hodnocení seriálu třetí, protože na úvod v Tacenu na kánoi nestartovala. V Německu trojnásobná olympijská šampionka předvedla bezkonkurenční jízdu, o vítězství ji nemohla připravit ani dvousekundová penalizace za dotek předposlední 20. branky.

Žádná další česká slalomářka se do finále nedostala. Tereza Michalová obsadila 28. místo. Vítězka úvodního závodu SP v Tacenu Tereza Kneblová se kvůli padesátisekundové penalizaci zařadila až na 37. příčku.

V 15.15 začalo finále kanoistů, které se jede bez české účasti. Lukáš Kratochvíl měl dvousekundovou penalizaci a za finálovou dvanáctkou na 13. místě zaostal o osm setin sekundy. Vojtěch Heger v kvalifikaci obsadil 23. místo, Adam Král zůstal o tři pozice za ním.

Světový pohár v Augsburgu je generálkou na mistrovství světa, které bude koncem července v dějišti olympijských her 2028 Oklahomě. SP bude pokračovat v září, kdy se uskuteční zastávka v Paříži a finále ve španělském Seu d’Urquell.

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