ONLINE: Slavia - Ostrava 0:0, v sestavě i Sanyang, v útoku Chorý s Chytilem

Ještě na jaře to byl vypjatý souboj dvou elitních týmů, který většinou ovládne Slavia. Proti Baníku vyhrála osmkrát za sebou.
Jenže momentálně je Baník u dna tabulky, i po změně na trenérském postu, kdy Pavla Hapala nahradil Tomáš Galásek, body nezískává.
Slavia v posledních třech ligových zápasech remizovala, náladu si spravila v týdnu vítězstvím v osmifinále poháru ve Zlíně. A také prolomila černou sérii bez gólu, skórovala po 345 minutách, tím šťastným byl útočník Chytil.
Ten dostává znovu šanci vedle Chorého, v sestavě je i Sanyang, levý krajní hráč dosud odehrál v lize jen jedinou minutu.
J. Markovič - Š. Chaloupek, D. Zima, T. Vlček - D. Moses, M. Oscar, M. Sadílek, Y. Sanyang - M. Chytil, T. Chorý, L. Provod
E. Fully, T. Jelínek, E. Prekop, M. Cham, D. Hašioka, C. Zafeiris, D. Douděra, J. Staněk, O. Zmrzlý, V. Kušej, L. Vorlický
J. Pira, A. Musák, M. Havran, P. Jaroň, P. Kpozo, M. Kubný, A. Munksgaard, M. Frydrych, V. Budinský, D. Lischka, D. Buchta