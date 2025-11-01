ONLINE: Slavia - Ostrava 0:0, v sestavě i Sanyang, v útoku Chorý s Chytilem

Autor:
  17:43
Slávističtí fotbalisté se mohou bodově dotáhnout na Spartu. V utkání 14. kola Chance ligy je jejich soupeřem Baník Ostrava, duel můžete od 18.00 sledovat v online reportáži.

Slávista David Moses (vlevo) si zasekává míč před Davidem Plankou z Baníku. | foto: ČTK

Ještě na jaře to byl vypjatý souboj dvou elitních týmů, který většinou ovládne Slavia. Proti Baníku vyhrála osmkrát za sebou.

Jenže momentálně je Baník u dna tabulky, i po změně na trenérském postu, kdy Pavla Hapala nahradil Tomáš Galásek, body nezískává.

Slavia v posledních třech ligových zápasech remizovala, náladu si spravila v týdnu vítězstvím v osmifinále poháru ve Zlíně. A také prolomila černou sérii bez gólu, skórovala po 345 minutách, tím šťastným byl útočník Chytil.

Ten dostává znovu šanci vedle Chorého, v sestavě je i Sanyang, levý krajní hráč dosud odehrál v lize jen jedinou minutu.

Chance Liga 2025/2026
1. 11. 2025 18:00
Zápas probíhá
Slavia : Ostrava 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Markovič - Š. Chaloupek, D. Zima, T. Vlček - D. Moses, M. Oscar, M. Sadílek, Y. Sanyang - M. Chytil, T. Chorý, L. Provod
Sestavy:
D. Holec - A. Bewene, M. Chaluš, K. Pojezný, E. Šehič - C. Frýdek, J. Boula, O. Kričfaluši, D. Planka - L. Almási, D. Owusu
Náhradníci:
E. Fully, T. Jelínek, E. Prekop, M. Cham, D. Hašioka, C. Zafeiris, D. Douděra, J. Staněk, O. Zmrzlý, V. Kušej, L. Vorlický
Náhradníci:
J. Pira, A. Musák, M. Havran, P. Jaroň, P. Kpozo, M. Kubný, A. Munksgaard, M. Frydrych, V. Budinský, D. Lischka, D. Buchta
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Doporučujeme

Neznámý Karel IV.: sportovec, vězeň i liška podšitá. Jak unikl travičovi a potýkal se s duchy

Premium

ONLINE: Slavia - Ostrava, v sestavě i Sanyang, v útoku Chorý s Chytilem

Tisíce artefaktů slavných faraonů. V Egyptě otevřeli největší muzeum světa

Havlova Žebrácká opera slaví padesátiny. Vedla ke vzniku Charty 77, překvapila i StB

Vize, nebo nový obal pro staré nápady? EU chystá plán surovinové soběstačnosti

Situace v Pokrovsku se vyhrocuje. Výsadek vrtulníkem jsme zničili, tvrdí Rusové

Úhel pohledu

Osvěžující návrat k rozumu. Ne všechno, co se nelíbí, má řešit Ústavní soud

Komentář

Ví někdo, kolik lidí má při útoku místo v bunkru? Tři neodpustitelné hříchy končící vlády

Evropa nám brzy bude platit za čistý vzduch, prohlásil Lukašenko

Komentář

Trampoty s 28. říjnem: jednou se posílalo do vězení, že slavíte. Jindy zase, že slavíte málo

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Až bude zvolen předseda Sněmovny, vláda předloží návrh rozpočtu, řekl Výborný

Venezuela žádá v obavách z USA o pomoc Rusko a Čínu. Jsme připraveni, uvedl Kreml

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.