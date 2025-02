Rozhodčí správně odvolal druhý gól Slavie, oznámila komise

Slavia mohla v 53. minutě odskočit na 2:0, ale po prozkoumání celé situace a opravě verdiktu zůstalo skóre pořád o jediný gól.

Po centru z rohu nastal v malém vápně Baníku chaos, brankář Holec se válel po zemi, jeho spoluhráči nebyli schopni míč odkopnout. Slávista David Zima ho z pár metrů v pádu poslal na bránu, těsně před brankovou čárou trefil spoluhráče Zafeirise, od kterého se odrazil do sítě.

Videoasistent Ondřej Pechanec si však při centru všiml, že se od přední tyče k brankáři hrnul Igoh Ogbu, zaklíněn v protihráči Eriku Prekopovi do gólmana vrazili, což mu znemožnilo jakýkoli zákrok.

„Rozhodčí na základě intervence VAR správně neuznal branku domácího družstva. Hráč domácích Ogbu držel ruku hostujícího brankáře Holce, současně do něj vrazil a tím mu znemožnil provést brankářský zákrok,“ vysvětlila komise rozhodčích.

Při standardních situacích dochází často k držení, vrážení a strkání mezi protivníky, což se toleruje, pokud jde o vzájemné zákroky. Když je však „obětí“ gólman, sudí obvykle odpískají faul.

Hosté se zase zlobili, když o chvíli později ve vzdušném souboji slávista Oscar zasáhl do hlavy Kohúta. Nehasil odpískal faul bez osobního trestu. Pokud by Oscarovi žlutou kartu udělil, přišel by slávistický středopolař o nedělní souboj v Plzni.

„Rozhodčí chybně nařídil přímý volný kop ve prospěch hostujícího družstva. Hráč Oscar se nedopustil přestupku vůči hráči hostujícího družstva, což je patrné z detailních záběrů. Jednalo se o běžný souboj o míč,“ oznámila komise rozhodčích.