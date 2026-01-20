Liga mistrů Slavia - Barcelona v televizi: Kde sledovat zápas živě?

  14:47
Do Vršovic míří jeden z nejslavnějších klubů fotbalové historie. Slavia v 7. kole Ligy mistrů přivítá Barcelonu. Kde sledovat atraktivní duel živě a jaké další zajímavosti zápas provázejí? Vše podstatné najdete v našem článku.

Vasil Kušej se hodně ostře pokouší zmocnit míče, který má u nohy Marco Carnesecchi. | foto: Reuters

Kdy a kde sledovat duel Slavia – Barcelona živě?

Zápas 7. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3 a platforma Oneplay. Zápas začíná ve středu 21. ledna od 21:00.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Slavia – Barcelona můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak se soupeřům daří v Lize mistrů?

Slavia stále čeká na vítězství, na kontě má tři remízy a tři porážky. Před vlastními fanoušky se v posledním domácím utkání pokusí o senzaci.

Rozpis zápasů Slavie v Lize mistrů
1. koloSlavia – Bodö/Glimt 2:217. září, 18:45 (Nova Sport 3)
2. koloInter Milán – Slavia 3:030. září, 21:00 (Nova Sport 3)
3. koloAtalanta Bergamo – Slavia 0:022. října, 21:00 (Nova Sport 3)
4. koloSlavia – Arsenal 0:34. listopadu, 18:45 (Nova Sport 3)
5. koloSlavia – Athletic Bilbao 0:025. listopadu, 21:00 (Nova Sport 3)
6. koloTottenham Hotspur – Slavia 3:09. prosince, 21:00 (Nova Sport 3)
7. koloSlavia – Barcelona21. ledna, 21:00 (Nova Sport 3)
8. koloPafos – Slaviastředa 28. ledna, 21:00

Od Barcelony se možná čekaly dominantnější výsledky. Zatím třikrát zvítězila, jednou remizovala a dvakrát prohrála. Do Edenu rozhodně nepřijede bez motivace. Momentálně je patnáctá, přímo do osmifinále jde nejlepších osm.

Rozpis zápasů Barcelony v Lize mistrů
KoloZápasVýsledekDatum
1. koloNewcastle – Barcelona1:218. září. 2025
2. koloBarcelona – Paříž Saint-Germain1:21. října. 2025
3. koloBarcelona – Olympiakos Pireus6:121. října 2025
4. koloClub Bruggy – Barcelona3:35. listopadu 2025
5. koloChelsea – Barcelona3:025. listopadu2025
6. koloBarcelona – Frankfurt2:19. prosince 2025
7. koloSlavia – Barcelona21. ledna 2026
8. koloBarcelona – Kodaň28. ledna 2026

Jak si vedly oba týmy v posledním utkání

  • Slavia má za sebou zimní přípravu, ve které odehrála tři zápasy. Prohrála s Basilejí 3:4, remizovala 1:1 s Karslruhe a v páteční generálce zdolala 2:1 Brann Bergen.
  • Barcelona je lídrem španělské ligy, v neděli však překvapivě podlehla na hřišti Realu Sociedad 1:2.

Slavia – Barcelona

Výkop: středa 21. ledna, 21:00.
Rozhodčí: Kavanagh - Cook, Hussin - Attwell (video, všichni Angl.).

Předpokládané sestavy:
Slavia: Staněk - Holeš, Zima, Chaloupek - Douděra, Moses, Sadílek, Mbodji - Provod, Sanyang - Chorý.
Barcelona: J. García - Koundé, Cubarsí, E. García, Balde - Pedri, De Jong - Rashford, López, Raphinha - Lewandowski

Absence: Bužek, Javorček (oba zranění + nejsou na soupisce), Isife, Jurásek, Kante, Kolář, Sosseh, Teah (všichni nejsou na soupisce), Holeš, Douděra (oba nejistý start) - Yamal (3 ŽK), Gavi, Christensen, Torres (všichni zranění), Cancelo (není na soupisce).

Disciplinární ohrožení: Mbodji - Casadó, De Jong, López, Martín (všichni 2 ŽK).

Vizitka soupeře:

FC Barcelona

  • Rok založení: 1899 (založil Joan Gamper)
  • Klubové barvy: granátová červená a královská modrá
  • Web: fcbarcelona.com (oficiální stránka)
  • Stadion: Spotify Camp Nou (Camp Nou) — kapacita až ~105 000 diváků (po rekonstrukci), otevřen 1957
  • Trenér: Hansi Flick
  • Opory: Lamine Yamal (útočník), Raphinha (křídelník), Lewandowski (útočník), Pedri (záložník), Frenkie de Jong (záložník).

Fotbalisté Barcelony s trofejí pro vítěze španělského superpoháru.

Úspěchy

  • La Liga (španělská liga): 28× vítěz (rekordní počet)
  • Copa del Rey (Španělský pohár): 32× vítěz (rekordní počet)
  • Supercopa de España (španělský Superpohár): 16 x vítěz
  • UEFA Champions League (Liga mistrů): 5× vítěz (naposledy 2015)
  • UEFA Cup Winners’ Cup (Pohár vítězů pohárů): 4× vítěz (rekord)
  • UEFA Super Cup: 5× vítěz
  • FIFA Club World Cup: 3× vítěz

Zajímavosti před zápasem Slavia – Barcelona:

  • Slavii patří v tabulce 33. místo, Barcelona figuruje na 15. příčce
  • Týmy se dosud v pohárech utkaly jen ve dvou zápasech Ligy mistrů v roce 2019, Slavia doma s Barcelonou prohrála 1:2 a venku remizovala 0:0
  • Slavia v 5. kole ligové fáze remizovala doma s jiným španělským týmem Bilbaem 0:0
  • Slavia vyhrála jediný z posledních 12 pohárových duelů se španělskými soupeři a 3x za sebou jim nedala gól
  • Slavia v hlavní fázi Ligy mistrů od dosud jediného vítězství v roce 2007 už 17x po sobě nevyhrála a v posledních 5 zápasech neskórovala
  • Slavia v pohárech 13x po sobě nezvítězila a v posledních 5 zápasech neskórovala

Barcelonští Jules Koundé a Lamine Yamal oslavují gól proti Frankfurtu.

  • Slavia prohrála jediný z posledních sedmi soutěžních zápasů
  • Slavia má s dvěma brankami nejhorší ofenzivu celé soutěže
  • Slavia doma v pohárech 7x za sebou nezvítězila
  • Barcelona s českými soupeři v pohárech 8x po sobě neprohrála (z toho sedm vítězství), naposledy v roce 2022 v Lize mistrů 2x porazila Plzeň
  • Barcelona vyhrála poslední čtyři pohárové zápasy na české půdě
  • Barcelona vyhrála jediný z posledních pěti venkovních duelů v Lize mistrů

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je Slavia samozřejmě velkým outsiderem a jakýkoliv bodový zisk pražského týmu by byl velmi překvapivý.

Slavia – BarcelonaVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy8,196,031,32

