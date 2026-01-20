Kdy a kde sledovat duel Slavia – Barcelona živě?
Zápas 7. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3 a platforma Oneplay. Zápas začíná ve středu 21. ledna od 21:00.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Slavia – Barcelona můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.
Jak se soupeřům daří v Lize mistrů?
Slavia stále čeká na vítězství, na kontě má tři remízy a tři porážky. Před vlastními fanoušky se v posledním domácím utkání pokusí o senzaci.
|1. kolo
|Slavia – Bodö/Glimt 2:2
|17. září, 18:45 (Nova Sport 3)
|2. kolo
|Inter Milán – Slavia 3:0
|30. září, 21:00 (Nova Sport 3)
|3. kolo
|Atalanta Bergamo – Slavia 0:0
|22. října, 21:00 (Nova Sport 3)
|4. kolo
|Slavia – Arsenal 0:3
|4. listopadu, 18:45 (Nova Sport 3)
|5. kolo
|Slavia – Athletic Bilbao 0:0
|25. listopadu, 21:00 (Nova Sport 3)
|6. kolo
|Tottenham Hotspur – Slavia 3:0
|9. prosince, 21:00 (Nova Sport 3)
|7. kolo
|Slavia – Barcelona
|21. ledna, 21:00 (Nova Sport 3)
|8. kolo
|Pafos – Slavia
|středa 28. ledna, 21:00
Od Barcelony se možná čekaly dominantnější výsledky. Zatím třikrát zvítězila, jednou remizovala a dvakrát prohrála. Do Edenu rozhodně nepřijede bez motivace. Momentálně je patnáctá, přímo do osmifinále jde nejlepších osm.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|Datum
|1. kolo
|Newcastle – Barcelona
|1:2
|18. září. 2025
|2. kolo
|Barcelona – Paříž Saint-Germain
|1:2
|1. října. 2025
|3. kolo
|Barcelona – Olympiakos Pireus
|6:1
|21. října 2025
|4. kolo
|Club Bruggy – Barcelona
|3:3
|5. listopadu 2025
|5. kolo
|Chelsea – Barcelona
|3:0
|25. listopadu2025
|6. kolo
|Barcelona – Frankfurt
|2:1
|9. prosince 2025
|7. kolo
|Slavia – Barcelona
|–
|21. ledna 2026
|8. kolo
|Barcelona – Kodaň
|–
|28. ledna 2026
Jak si vedly oba týmy v posledním utkání
- Slavia má za sebou zimní přípravu, ve které odehrála tři zápasy. Prohrála s Basilejí 3:4, remizovala 1:1 s Karslruhe a v páteční generálce zdolala 2:1 Brann Bergen.
- Barcelona je lídrem španělské ligy, v neděli však překvapivě podlehla na hřišti Realu Sociedad 1:2.
Slavia – Barcelona
Výkop: středa 21. ledna, 21:00.
Předpokládané sestavy:
Absence: Bužek, Javorček (oba zranění + nejsou na soupisce), Isife, Jurásek, Kante, Kolář, Sosseh, Teah (všichni nejsou na soupisce), Holeš, Douděra (oba nejistý start) - Yamal (3 ŽK), Gavi, Christensen, Torres (všichni zranění), Cancelo (není na soupisce).
Disciplinární ohrožení: Mbodji - Casadó, De Jong, López, Martín (všichni 2 ŽK).
Vizitka soupeře:
FC Barcelona
Úspěchy
Zajímavosti před zápasem Slavia – Barcelona:
- Slavii patří v tabulce 33. místo, Barcelona figuruje na 15. příčce
- Týmy se dosud v pohárech utkaly jen ve dvou zápasech Ligy mistrů v roce 2019, Slavia doma s Barcelonou prohrála 1:2 a venku remizovala 0:0
- Slavia v 5. kole ligové fáze remizovala doma s jiným španělským týmem Bilbaem 0:0
- Slavia vyhrála jediný z posledních 12 pohárových duelů se španělskými soupeři a 3x za sebou jim nedala gól
- Slavia v hlavní fázi Ligy mistrů od dosud jediného vítězství v roce 2007 už 17x po sobě nevyhrála a v posledních 5 zápasech neskórovala
- Slavia v pohárech 13x po sobě nezvítězila a v posledních 5 zápasech neskórovala
- Slavia prohrála jediný z posledních sedmi soutěžních zápasů
- Slavia má s dvěma brankami nejhorší ofenzivu celé soutěže
- Slavia doma v pohárech 7x za sebou nezvítězila
- Barcelona s českými soupeři v pohárech 8x po sobě neprohrála (z toho sedm vítězství), naposledy v roce 2022 v Lize mistrů 2x porazila Plzeň
- Barcelona vyhrála poslední čtyři pohárové zápasy na české půdě
- Barcelona vyhrála jediný z posledních pěti venkovních duelů v Lize mistrů
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je Slavia samozřejmě velkým outsiderem a jakýkoliv bodový zisk pražského týmu by byl velmi překvapivý.
|Slavia – Barcelona
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|8,19
|6,03
|1,32