Slavia po incidentu v derby postaví nové bezpečnostní oddělení, hledá i pořadatele

„Slavia Praha buduje nové bezpečnostní oddělení a hledá člověka, který ho povede. Pozice odpovídá rozsahu a nárokům prostředí kritické infrastruktury – stadion s kapacitou téměř 20 000 míst, půl milionu diváků ročně, mezinárodní utkání. Bezpečnostní ředitel reportuje přímo předsedovi představenstva,“ stojí v jednom z inzerátů na klubovém webu.
Náplň práce?
Třeba vedení strategie bezpečnosti klubu napříč stadionem, tréninkovým centrem, hráči a klubovými akcemi. A nejdůležitějším úkolem nového bezpečnostního ředitele bude vybudovat nové oddělení, tedy tým specialistů a analytika.
I na tyto pozice klub vyhlásil výběrová řízení.
📅 June 2, 2026 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial)
Zakládáme vlastní bezpečnostní oddělení a hledáme čtyři lidi, kteří ho s námi vybudují – bezpečnostního ředitele, dva specialisty a analytika.
Po zmíněném derby, ve kterém selhala i pořadatelská služba, vymění klub i jejího poskytovatele. „Předmětem plnění výběrové poptávky je komplexní zajištění ochranných, bezpečnostních a pořadatelských služeb,“ píše Slavia.
Nabídku odeslala jak veřejně, tak oslovenému okruhu poskytovatelů s prokazatelnou zkušenosti s rizikovými akcemi v Česku i v zahraničí.
Cílem je minimalizovat podobné incidenty jako květnové derby.
K diskutovaným bezpečnostním opatřením patří i posílení klubových pravomocí, zejména v oblasti kamer se schopností rozpoznávání obličejů.
Ty sice Slavia nainstalované má, ale podle současné legislativy je nesmí používat. A to pod hrozbou sankcí.
„Zpracování takových údajů podléhá výrazně vyšší ochraně, protože jakmile jednou uniknou, už je nelze změnit. Otisky prstů nezměníte, stejně tak obličej,“ řekl pro iDNES.cz místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Josef Mička.
„Úřad dlouhodobě říká, že biometrické údaje skrze kamerové systémy zpracovávat lze, ale je k tomu potřeba národní zákon. Pořád jsme ve fázi debat, i když se teď zdá, že se situace po událostech na fotbalové Slavii posune,“ připustil.
S tím souhlasil i ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný: „Naším cílem je provést ty změny ve dvou oblastech. Ta první je zpřísnění postihů v přestupkovém řízení za nevhodné chování na stadionech a vnášení pyrotechniky. Tou druhou věcí je samozřejmě rozpoznávání obličejů, což znamená vytvoření právního rámce, aby ho nejen fotbal, ale i jiné sporty, které by ho potřebovaly, mohly využívat.“
„Samozřejmě by se to dělo za podmínek, kdy by byly maximálně chráněny osobní údaje všech lidí. A nedocházelo by k plošnému shromažďování biometrických dat. To je základní podmínka. Dohodli jsme se, že do konce června budeme mít hotové paragrafované znění. A pak věřím, že napříč politickým spektrem předložíme návrhy změn jednotlivých zákonů tak, aby pokud možno celá věc mohla začít platit od ledna příštího roku,“ doplnil Šťastný.