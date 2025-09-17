Kde sledovat živě v televizi zápas Ligy mistrů Slavia - Bodö/Glimt?

  7:42
Fotbalisté Slavie si večer zahrají první zápas v ligové fázi Ligy mistrů. Jejich soupeřem bude v Edenu norský tým Bodö/Glimt. Kde a od kdy můžete zápas 1. kola nejprestižnější pohárové soutěže sledovat živě v televizi? Podívejte se do následujícího přehledu.

Daiki Hašioka ze Slavie Praha slaví gól v přípravném utkání proti Dynamu Drážďany. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Kde sledovat zápas Slavia – Bodö/Glimt živě?

Zápas 1. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3. Duel začíná ve středu 17.9 v 18:45.

Stanici naladíte u těchto operátorů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Slavia – Bodö/Glimt můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak se týmy do Ligy mistrů dostaly?

  • Slavia postoupila do ligové fáze jako český šampion přímo díky koeficientu.
  • Norský mistr Bodö/Glimt musel absolvovat play off, ve kterém ukázal svojí sílu. Rakouský Sturm Graz doma smetl 5:0, venku si mohl dovolit porážku 1:2.

Jak si vedly oba týmy v posledním utkání

  • Slavia v sobotu ve svižném a pohledném ligovém utkání porazila Karvinou 3:1.
  • Hráči Bodö/Glimt poslali do Edenu varování už v pátek. V ligovém utkání rozstříleli Kristiansand 7:1.

Slavia – Bodö/Glimt:

Výkop: středa 17. září, 18:45.
Rozhodčí: Barbu - Grigoriu, Neacsu (všichni Rum.) - Bebek (video, Chorv.).

Předpokládané sestavy:
Slavia: Staněk - Holeš, Zima, Chaloupek - Douděra, Zafeiris, Oscar, Sadílek - Kušej, Provod - Chorý.
Bodö: Haikin - Riisnaes, Nielsen, Björtuft, Sjövold - Evjen, Berg, Auklend - Jörgensen, Högh, Hauge.

Absence: Bořil, Ogbu (oba zranění), Fully, Javorček (oba zranění + nejsou na soupisce), Kolář, Vorlický, Zmrzlý (všichni nejsou na soupisce) - Björkan, Blomberg, Brynhildsen, Määttä, Moe (všichni zranění), Högh, Saltnes (oba nejistý start).

Vizitka soupeře:

Bodø/Glimt

Rok založení: 1916
Klubové barvy: žlutá a černá
Web: glimt.no (oficiální stránka)
Stadion: Aspmyra Stadion (kapacita cca 8 270 diváků), otevřen 1966, několikrát modernizován
Trenér: Kjetil Knutsen
Současné opory: Kasper Högh, Ulrik Saltnes (záložník), Patrick Berg (záložník), Nikita Haikin (brankář)

Úspěchy
Mistr Norska (Eliteserien): 4× (2020, 2021, 2023, 2024)
Norský pohár (Norwegian Cup): 2× vítěz (1975, 1993)

Historický úspěch v Evropě: v sezoně 2024-25 postoupili do semifinále Evropské ligy, jako první norský klub v historii tohoto druhu soutěže. V něm nestačili na Tottenham po prohrách 0:2 a 1:3

Zajímavosti před zápasem Slavia – Bodö/Glimt:

  • Soupeři se dosud v pohárech neutkali
  • Slavia v součtu s letní přípravou 15 utkání za sebou neprohrála
  • Slavia v pohárech v posledních 7 zápasech nezvítězila
  • Slavia doma v pohárech 4x po sobě nevyhrála
  • Slavia v jediném dosavadním utkání s norským soupeřem v soutěžích UEFA remizovala v roce 2005 v tehdejším Poháru UEFA ve Stavangeru 2:2
  • Slavia se představí v hlavní fázi Ligy mistrů potřetí v historii a poprvé od roku 2019, kdy v tehdy ještě čtyřčlenné skupině skončila bez vítězství poslední
  • Bodö/Glimt se s českým týmem dosud v pohárech utkalo jednou, v roce 2023 vyřadilo v kvalifikaci Konferenční ligy Bohemians 1905 po výhrách 3:0 doma a 4:2 venku
  • Bodö/Glimt si zahraje hlavní fázi Ligy mistrů poprvé v historii
  • Bodö/Glimt prohrálo jediný z posledních 13 soutěžních zápasů
  • Bodö/Glimt v pohárech venku 7x po sobě nezvítězilo (z toho 6 porážek)
  • Bodö/Glimt vyhrálo 4 z posledních 5 ročníků norské ligy

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je Slavia favoritem. Na tříbodový zisk domácího týmu vypsali bookmakeři kurz 1,8.

Slavia – Bodö/GlimtVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy1,84,24

