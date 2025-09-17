Drtivá výhra na úvod Youth League. Mladí slávisté nasázeli Bodö/Glimt pět branek

Dorostenci Slavie byli před utkáním vysokým favoritem s kurzem pod 1,05:1 a tuto roli potvrdili. Dvě branky Pražanů v první půli ještě neplatily kvůli ofsajdu, ale v 39. minutě už slovenský záložník Rajnoha střelou k tyči otevřel skóre.
Po změně stran již červenobílí místy drtivou převahu potvrdili i větším počtem gólů. V 64. minutě podruhé v zápase skóroval Rajnoha, před ním se prosadili Naskos a Potměšil. Skóre pak uzavřel Pikolon.
Ligová fáze Youth League kopíruje Ligy mistrů. Hraje se rovněž systémem s 36 kluby v jedné tabulce, na rozdíl od prestižní soutěže pro A-týmy má ale jen šest místo osmi kol. Do vyřazovací fáze postoupí prvních 22 celků.
Youth League se v této sezoně zúčastní i Baník Ostrava, který bude hrát druhou větev soutěže - mistrovskou část. Slezané se na přelomu října a listopadu ve dvojzápase utkají s Crvenou zvezdou Bělehrad.
České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.