ONLINE: Slavia - Bohemians 2:0, po trefě Chorého si do půle dává Okeke vlastní gól

Slávističtí fotbalisté se po odpoledním vítězství Sparty v Mladé Boleslavi opět mohou vrátit na první příčku tabulky. Mají k tomu příležitost v domácím utkání proti Bohemians. Duel dvou týmů z jedné pražské čtvrtě můžete od 18.00 sledovat v online reportáži.
Zdá se, že se slávisté po rozpačitých výkonech i výsledcích rozjeli. Před reprezentační přestávkou zdolali Baník a především dali pět branek v Plzni (5:3). A i díky nepovedenému období sparťanského rivala se vyšvihli do čela tabulky.

Otázkou je, v jakém stavu se vrátili reprezentanti. Chorý a Douděrou v kvalifikaci proti Gibraltaru předvedli velmi dobrou formu, debut zažil Chaloupek. Kvůli zranění se národnímu týmu omluvili Zima s Provodem, ale jsou v pořádku. Po čtyřech zápasech se do sestavy vrací Bořil.

Souboj s Bohemians se odehraje tři dny před jejich pátým vystoupením v Lize mistrů, v úterý hostí Athletic Bilbao.

Bohemians provází nevyrovnané výsledky i výkony. Dokážou překvapit favorita, ale taky ve velkém rozdávat body doma. I proto se pohybují těsně nad čárou, kterou odděluje klidný střed tabulky s týmy, které po základní části budou bojovat o záchranu.

Vzájemný duel v červenci skončil v Dolíčku výhrou slávistů 2:0.

Chance Liga 2025/2026
22. 11. 2025 18:00
Zápas probíhá
Slavia : Bohemians 2 : 0
(2 : 0)
Góly:
17. T. Chorý, 42. Š. Chaloupek
Góly:
Sestavy:
J. Staněk - T. Vlček, D. Zima, Š. Chaloupek - D. Moses, C. Zafeiris, M. Sadílek, J. Bořil - L. Provod, T. Chorý, Y. Sanyang
Sestavy:
M. Reichl - P. Kareem, L. Hůlka, J. Vondra, V. Sinjavskij - A. Čermák, N. Okeke, J. Kovařík, V. Drchal, E. Ramírez - A. Júsuf
Náhradníci:
D. Hašioka, I. Ogbu, T. Holeš, I. Schranz, O. Zmrzlý, M. Chytil, M. Cham, V. Kušej, J. Markovič, L. Vorlický, E. Prekop
Náhradníci:
Š. Černý, M. Hybš, V. Smrž, O. Kukučka, B. Sakala, M. Kadlec, V. Zeman, T. Frühwald, J. Šiman, A. Kadlec, M. Ristovski
Žluté karty:
31. J. Bořil
Žluté karty:
36. V. Drchal
