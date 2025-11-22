ONLINE: Slavia - Bohemians 2:0, po trefě Chorého si do půle dává Okeke vlastní gól

Zdá se, že se slávisté po rozpačitých výkonech i výsledcích rozjeli. Před reprezentační přestávkou zdolali Baník a především dali pět branek v Plzni (5:3). A i díky nepovedenému období sparťanského rivala se vyšvihli do čela tabulky.
Otázkou je, v jakém stavu se vrátili reprezentanti. Chorý a Douděrou v kvalifikaci proti Gibraltaru předvedli velmi dobrou formu, debut zažil Chaloupek. Kvůli zranění se národnímu týmu omluvili Zima s Provodem, ale jsou v pořádku. Po čtyřech zápasech se do sestavy vrací Bořil.
Souboj s Bohemians se odehraje tři dny před jejich pátým vystoupením v Lize mistrů, v úterý hostí Athletic Bilbao.
Bohemians provází nevyrovnané výsledky i výkony. Dokážou překvapit favorita, ale taky ve velkém rozdávat body doma. I proto se pohybují těsně nad čárou, kterou odděluje klidný střed tabulky s týmy, které po základní části budou bojovat o záchranu.
Vzájemný duel v červenci skončil v Dolíčku výhrou slávistů 2:0.
17. T. Chorý, 42. Š. Chaloupek
J. Staněk - T. Vlček, D. Zima, Š. Chaloupek - D. Moses, C. Zafeiris, M. Sadílek, J. Bořil - L. Provod, T. Chorý, Y. Sanyang
M. Reichl - P. Kareem, L. Hůlka, J. Vondra, V. Sinjavskij - A. Čermák, N. Okeke, J. Kovařík, V. Drchal, E. Ramírez - A. Júsuf
D. Hašioka, I. Ogbu, T. Holeš, I. Schranz, O. Zmrzlý, M. Chytil, M. Cham, V. Kušej, J. Markovič, L. Vorlický, E. Prekop
Š. Černý, M. Hybš, V. Smrž, O. Kukučka, B. Sakala, M. Kadlec, V. Zeman, T. Frühwald, J. Šiman, A. Kadlec, M. Ristovski