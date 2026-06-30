Tvrdík reaguje na Tribunu Sever: Nikoho si za rukojmí nebereme. Zveřejnil dohodu

Co ona dohoda obsahuje?
„Klub nevede spor se svými příznivci ani s řádnými členy Tribuny Sever. Dlouhodobě věříme v model stadionu bez plotů, bariér a represivních opatření. Věříme ve stadion postavený na vzájemné důvěře a na společném přesvědčení, že všem záleží na budoucnosti klubu. Tento text nabízí cestu, jak takovou důvěru obnovit,“ stojí v úvodu pracovního podkladu k jednání.
Připomeňme, že klub na severní tribunu v příští sezoně neprodává permanentní vstupenky a klub ji uzavřel od okolních sektorů. Také oznámil, že k ověření identity vstupenek musí fanoušci používat občanské průkazy a že Slavii hrozí zavření hlediště i ve správním řízení a může se stát, že bez diváků odehraje celou sezonu.
1. Není fér zveřejňovat obsah neformálních jednání. Vzhledem k tomu, že samotná Tribuna Sever odkazuje na písemnou dohodu s klubem, dovolím si tedy s jejím zněním seznámit i Vás. Tento návrh jsme jejím zástupcům předložili na začátku června. Je mi líto, že se na jeho základních… pic.twitter.com/iVzNpdeSDZ— Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) June 30, 2026
To vše poté, co se obě strany nedohodly.
„Tento návrh jsme zástupcům Tribuny Sever předložili na začátku června. Je mi líto, že se na jeho základních principech nejsme schopni dohodnout. V případě dohody klub nabídl zrušení většiny nových bezpečnostních opatření,“ popsal Tvrdík.
Co Slavia od fanoušků původně požadovala?
„Žádné násilí vůči komukoli na stadionu ani v jeho okolí; žádné házení předmětů na hrací plochu ani do jiných sektorů; žádný neorganizovaný vstup na hrací plochu; žádné výbušniny a žádná nepovolená pyrotechnika v hledišti.“
Pokud by aktivní fans kývli, byl klub připraven zajistit bezpečnost na stadionu, podporovat velkoformátové choreografie, účastnit se na stadionových show, diskutovat o podobě atmosféry a hlavně zařídit amnestii v podobě neuplatnění „plošných opatření za události minulého období s výjimkou osob pravomocně usvědčených z násilí a výtržnictví.“
Nakonec klub přistoupil k plošným opatřením, načež Tvrdíka kritizovala Tribuna Sever za to, že si bere obyčejné fanoušky jako rukojmí.
„Nikoho si jako rukojmí nebereme,“ reaguje Tvrdík.
„Život klubu ovlivnilo svým chováním při derby především dění na jedné z našich tribun. Celý incident nyní šetří Policie ČR. Považujeme za logické, že permanentní vstupenku neprodáme těm, kteří se během derby dopustili trestného činu a ohrozili zdraví ostatních návštěvníků,“ vysvětlil slávistický šéf.
„Máme příslib PČR, že nám výsledky šetření zpřístupní v nejbližších dnech. Předprodej permanentních vstupenek pro fanoušky z Tribuny Sever, kteří se výše uvedeného jednání nedopustili, bude spuštěn neprodleně poté,“ doplnil.