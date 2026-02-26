Slavia dostala peněžitý trest za použití pyrotechniky a nevhodné pokřiky fanoušků. Komise s pražským klubem navíc zahájila řízení kvůli domácímu zápasu následného 23. kola s Libercem, a to mimo jiné kvůli použití pyrotechniky, které způsobilo zpoždění zahajovacího výkopu.
Olomoucký klub v duelu 22. kola s Plzní porušil povinnosti pořadatele. Fanoušci pronesli a použili pyrotechniku a snížili se k rasistickým pokřikům. Komise zároveň zahájila řízení s olomouckým sportovním ředitelem Pavlem Hapalem za neoprávněný vstup do prostoru hřiště v dalším utkání v Teplicích.
Za čtyři žluté karty si jeden zápas nezahrají Filip Prebsl (Karviná), Roman Macek (Mladá Boleslav), Samuel Dancák (Hradec Králové) a Sivert Mannsverk (Sparta), stejně jako Eric Hunal (Dukla), který nasbíral dvojnásobný počet napomenutí.