Slavia i Olomouc zase v trestu: pokuty za pyrotechniku a rasistické pokřikování

  18:12aktualizováno  18:12
Slavia zaplatí za nesportovní chování fanoušků v zápase 22. kola na hřišti Karviné pokutu 70 tisíc korun, Olomouc za nepřístojnosti diváků v utkání s Plzní 50 tisíc korun. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace o tom informovala v komuniké.

Teplice, 5.12. 2025, FK Teplice - Slavia Praha, utkání 18. kola Chance ligy. Fanoušci Slavie. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Slavia dostala peněžitý trest za použití pyrotechniky a nevhodné pokřiky fanoušků. Komise s pražským klubem navíc zahájila řízení kvůli domácímu zápasu následného 23. kola s Libercem, a to mimo jiné kvůli použití pyrotechniky, které způsobilo zpoždění zahajovacího výkopu.

Olomoucký klub v duelu 22. kola s Plzní porušil povinnosti pořadatele. Fanoušci pronesli a použili pyrotechniku a snížili se k rasistickým pokřikům. Komise zároveň zahájila řízení s olomouckým sportovním ředitelem Pavlem Hapalem za neoprávněný vstup do prostoru hřiště v dalším utkání v Teplicích.

Za čtyři žluté karty si jeden zápas nezahrají Filip Prebsl (Karviná), Roman Macek (Mladá Boleslav), Samuel Dancák (Hradec Králové) a Sivert Mannsverk (Sparta), stejně jako Eric Hunal (Dukla), který nasbíral dvojnásobný počet napomenutí.

