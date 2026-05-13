ONLINE: Slavia - Jablonec, výhra zajistí titul, v útoku jsou Chytil i Prekop

  19:16aktualizováno  19:16
Výhra = titul. Slávističtí fotbalisté po nedohraném derby mají druhou možnost, jak si definitivně zajistit první příčku v lize. Když ve třetím kole nadstavby porazí Jablonec, už je Sparta nepřeskočí. Duel můžete od 20.00 sledovat v online reportáži.

Jablonec Nebyla v souboji s Isifem ze Slavie. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Slavia byla od zisku titulu necelé čtyři minuty už v sobotu, vedla 3:2 a směřovala k oslavám. Jenže v tu chvíli na hřiště vběhly stovky fanoušků, a protože někteří z nich napadli hráče Sparty, utkání se nedohrálo a bylo předčasně ukončeno.

V úterý disciplinární komise rozhodla o kontumační výhře Sparty 3:0 a rozdíl mezi oběma rivaly se snížil na pět bodů. Následně večer sparťané možnost dotáhnout se na Slavii nevyužili, s Plzní jen remizovali 0:0 a ztrácejí čtyři body.

Když slávisté porazí Jablonec, je dvě kola před koncem hotovo.

Trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující sestavu: Markovič – Holeš, Ogbu, Chaloupek – Isife, Moses, Sadílek, Jurásek – Chytil, Prekop, Provod.

Slavii nadále chybí potrestaný Bořil, k němuž se v nedohraném derby připojili Chorý s Douděrou. Oba po červených kartách Slavia dokonce vyřadila z kádru.

13. 5. 2026 20:00
Slavia : Jablonec
