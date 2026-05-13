ONLINE: Slavia - Jablonec, výhra zajistí titul, v útoku jsou Chytil i Prekop

Slavia byla od zisku titulu necelé čtyři minuty už v sobotu, vedla 3:2 a směřovala k oslavám. Jenže v tu chvíli na hřiště vběhly stovky fanoušků, a protože někteří z nich napadli hráče Sparty, utkání se nedohrálo a bylo předčasně ukončeno.
V úterý disciplinární komise rozhodla o kontumační výhře Sparty 3:0 a rozdíl mezi oběma rivaly se snížil na pět bodů. Následně večer sparťané možnost dotáhnout se na Slavii nevyužili, s Plzní jen remizovali 0:0 a ztrácejí čtyři body.
Když slávisté porazí Jablonec, je dvě kola před koncem hotovo.
Trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující sestavu: Markovič – Holeš, Ogbu, Chaloupek – Isife, Moses, Sadílek, Jurásek – Chytil, Prekop, Provod.
Slavii nadále chybí potrestaný Bořil, k němuž se v nedohraném derby připojili Chorý s Douděrou. Oba po červených kartách Slavia dokonce vyřadila z kádru.