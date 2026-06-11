Slavia dojednává rekordní obchod. Z Liberce míří do Edenu další dvě posily

Podle informací iDNES.cz se ve středu podařilo dosáhnout zásadního průlomu v jednáních. Přesná podoba ani finanční parametry zatím nejsou známé.
V současnosti se připravuje smluvní dokumentace, základní rámec transakce však již existuje.
V zákulisí se hovoří o přestupu dvou hráčů ze severu Čech do Edenu. Podle serverů inFotbal a iSport jde o francouzského stopera Ange N’Guessana a záložníka Toumaniho Diakitého z Pobřeží slonoviny.
„Na takové hráče jako Diakité nebo N’Guessan někdy nenarazíte ani v Evropě,“ líčil slávistický kouč Jindřich Trpišovský, když v Liberci na začátku května zvítězil 2:1 v ligové nadstavbě. „Liberec momentálně staví opravdu zajímavý a velmi pracovitý tým. Jejich hráči ale obstojí i v těžkých zápasech, zvládli to i s námi, dokazují to každý týden. Třeba Mahmič, který se proti nám parádně trefil.“
Mluvilo se i o zájmu o bosenského ofenzivního záložníka Ermina Mahmiče, který je ve výběru své země na nadcházející mistrovství světa.
On však součástí obchodu nebude. Druhým směrem by se mohli stěhovat slávisté Alexandr Bužek a Vasil Kušej.
Obě strany zatím ohledně konkrétních jmen mlčí.
Je jasné, že Slavia potřebuje vytvořit kádr schopný obstát nejen v domácí soutěži, ale také v prestižní Lize mistrů. Dosud přivedla pět posil, postupně přišli karvinští Emmanuel Ayaosi s Pavlem Kačorem, olomoucký Danijel Šturm, brankář Nazar Domčak z ukrajinského Lvova a naposledy Neil Glossoa z francouzského druholigového Pau FC.