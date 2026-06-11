Slavia dojednává rekordní obchod. Z Liberce míří do Edenu další dvě posily

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  8:52aktualizováno  8:52
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Pražská Slavia je podle informací iDNES.cz blízko dokončení dalšího přestupu. Podle dvou na sobě nezávislých zdrojů blízkých oběma klubům se na základním rámci dohody domluvili liberecký majitel Ondřej Kania a slávistický šéf Jaroslav Tvrdík. Pokud transakci zahrnující dva hráče dokončí, půjde o jeden z největších obchodů v historii českého fotbalu.

Asistent trenéra Zdeněk Houštecký, majitel klubu Pavel Tykač, předseda představenstva Jaroslav Tvrdík a kapitán Jan Bořil zvedají pohár pro mistra ligy. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Podle informací iDNES.cz se ve středu podařilo dosáhnout zásadního průlomu v jednáních. Přesná podoba ani finanční parametry zatím nejsou známé.

V současnosti se připravuje smluvní dokumentace, základní rámec transakce však již existuje.

Předseda Slavie Jaroslav Tvrdík (vlevo) a majitel klubu Pavel Tykač.

Ondřej Kania, majitel Slovanu Liberec.

V zákulisí se hovoří o přestupu dvou hráčů ze severu Čech do Edenu. Podle serverů inFotbal a iSport jde o francouzského stopera Ange N’Guessana a záložníka Toumaniho Diakitého z Pobřeží slonoviny.

„Na takové hráče jako Diakité nebo N’Guessan někdy nenarazíte ani v Evropě,“ líčil slávistický kouč Jindřich Trpišovský, když v Liberci na začátku května zvítězil 2:1 v ligové nadstavbě. „Liberec momentálně staví opravdu zajímavý a velmi pracovitý tým. Jejich hráči ale obstojí i v těžkých zápasech, zvládli to i s námi, dokazují to každý týden. Třeba Mahmič, který se proti nám parádně trefil.“

Mluvilo se i o zájmu o bosenského ofenzivního záložníka Ermina Mahmiče, který je ve výběru své země na nadcházející mistrovství světa.

On však součástí obchodu nebude. Druhým směrem by se mohli stěhovat slávisté Alexandr Bužek a Vasil Kušej.

Obě strany zatím ohledně konkrétních jmen mlčí.

Je jasné, že Slavia potřebuje vytvořit kádr schopný obstát nejen v domácí soutěži, ale také v prestižní Lize mistrů. Dosud přivedla pět posil, postupně přišli karvinští Emmanuel Ayaosi s Pavlem Kačorem, olomoucký Danijel Šturm, brankář Nazar Domčak z ukrajinského Lvova a naposledy Neil Glossoa z francouzského druholigového Pau FC.

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