OBRAZEM: Slavia na San Siru padla. Triumf giganta režíroval Martínez, Staněk hrubě chyboval

|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
30. září 2025 23:58
Před šesti lety uhráli slávisté na půdě Interu Milán cennou remízu 1:1, tentokrát ale na San Siru italskému gigantovi nestačili. V rámci druhého kola fotbalové Ligy mistrů prohráli 0:3. Vítězství režíroval dvěma zásahy kapitán Lautaro Martínez, k tomu prvnímu však argentinskému kanonýrovi dopomohl svoji hrubkou brankář Jindřich Staněk. Na nejzajímavější momenty z druhého vystoupení červenobílých v letošním ročníku milionářské soutěže se můžete podívat v naší fotogalerii.