OBRAZEM: Slavia na San Siru padla. Triumf giganta režíroval Martínez, Staněk hrubě chyboval

Před šesti lety uhráli slávisté na půdě Interu Milán cennou remízu 1:1, tentokrát ale na San Siru italskému gigantovi nestačili. V rámci druhého kola fotbalové Ligy mistrů prohráli 0:3. Vítězství režíroval dvěma zásahy kapitán Lautaro Martínez, k tomu prvnímu však argentinskému kanonýrovi dopomohl svoji hrubkou brankář Jindřich Staněk. Na nejzajímavější momenty z druhého vystoupení červenobílých v letošním ročníku milionářské soutěže se můžete podívat v naší fotogalerii.
Marcus Thuram z Interu Milán (vlevo) v souboji se slávistickým obráncem Davidem... Radost útočníka Interu Milán Lautara Martíneze po gólu do sítě pražské Slavie v... Slávistický obránce Tomáš Vlček odkopává míč v utkání s Interem. Momentka z utkání Ligy mistrů mezi Interem a Slavií. S balonem slávista... Dvougólový střelec Lautaro Martínez z Interu střídá, vedle něj Daiki Hašioka ze... Cristian Chivu, kouč fotbalistů Interu, v utkání proti Slavii. Lautaro Martínez z Interu skóruje v utkání Ligy mistrů proti Slavii. Slávista Oscar se snaží odebrat míč Marcusi Thuramovi z Interu. Momentka ze souboje mezi Lautarem Martínezem (vlevo) a Davidem Zimou ze Slavie. Denzel Dumfries a jeho oslavný skluz po druhém gólu Interu proti Slavii. Denzel Dumfries z Interu Milán a jeho spoluhráč Marcus Thuram slaví gól proti... Denzel Dumfries (čtvrtý zleva) z Interu Milán překonává slávistického brankáře...

