náhledy
Marcus Thuram z Interu Milán (vlevo) v souboji se slávistickým obráncem Davidem Zimou v zápase fotbalové Ligy mistrů, 30. září 2025.
Autor: FOTO ČTK/AP, ČTK
Radost útočníka Interu Milán Lautara Martíneze po gólu do sítě pražské Slavie v zápase Ligy mistrů, 30. září 2025.
Autor: FOTO ČTK/AP, ČTK
Momentka z utkání Ligy mistrů mezi Interem a Slavií. S balonem slávista Christos Zafeiris.
Autor: AP
Dvougólový střelec Lautaro Martínez z Interu střídá, vedle něj Daiki Hašioka ze Slavie.
Autor: Reuters
Denzel Dumfries z Interu Milán a jeho spoluhráč Marcus Thuram slaví gól proti pražské Slavii v zápase Ligy mistrů, 30. září 2025.
Autor: FOTO ČTK/AP, ČTK
Denzel Dumfries (čtvrtý zleva) z Interu Milán překonává slávistického brankáře Jindřicha Staňka v zápase Ligy mistrů. Vlevo přihlíží Marcus Thuram, 30. září 2025.
Autor: FOTO ČTK/AP, ČTK
Momentka z utkání Ligy mistrů mezi Interem a Slavií. Útočník Marcus Thuram (uprostřed) se nedostal k míči před Jindřichem Staňkem.
Autor: Reuters
Slávistický stoper Štěpán Chaloupek (vpravo) v souboji o míč s Marcusem Thuramem z Interu.
Autor: Reuters
Před šesti lety uhráli slávisté na půdě Interu Milán cennou remízu 1:1, tentokrát ale na San Siru italskému gigantovi nestačili. V rámci druhého kola fotbalové Ligy mistrů prohráli 0:3. Vítězství režíroval dvěma zásahy kapitán Lautaro Martínez (uprostřed), k tomu prvnímu však argentinskému kanonýrovi dopomohl svoji hrubkou brankář Jindřich Staněk. Na snímku vpravo je Marcus Thuram.
Autor: FOTO ČTK/AP, ČTK