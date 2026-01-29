Slavia si i přes horší výkon vydělala v Lize mistrů více než Sparta. Na kolik si přijde?

Dva zápasy v lednu, dvě porážky, osm inkasovaných branek, pokles o jednu příčku v tabulce na 34. pozici. A tím pádem o sedm milionů korun nižší bonus za umístění, než kolik by dostala po šesti duelech podzimní části. Celkově si Slavia za účast v Lize mistrů na prémiích od Evropské fotbalové unie (UEFA) přišla na 787 milionů korun.

Anderson Silva z Pafosu bojuje o míč s Igohem Ogbuem ze Slavie. | foto: AP

Evropská fotbalová unie (UEFA) rozděluje mezi kluby peníze za účast, za dosažené výsledky v letošním ročníku i podle zásluh z minulých let (Value Pillar).

Hodnotové pilíře nastavila poprvé loni, odvíjí se od výsledků klubů v předchozích pěti a deseti letech a také od síly televizního trhu země. Čísla jsou zatím neoficiální.

Kolik si Slavia v Lize mistrů vydělala

účast v základní fázi: 18,62 milionů eur (v přepočtu 456 milionů korun)
tři remízy: 2,1 milionů eur (51,45)
34. místo: 0,825 milionu eur (20,21 milionu korun)
hodnotový pilíř: 10,59 milionu eur (259,455)
součet: 32,1 milionu eur (787 milionů korun)

Letošní ročník se hrál podruhé v novém formátu, který opět přinesl společnou tabulku všech šestatřiceti klubů v základní části.

Výdělek Slavie už po podzimu narostl na víc než třicet milionů eur, což však během dvou lednových zápasů proti Barcelona a na Kypru proti Pafosu nevylepšila.

Slavia je společně s Kajratem Almaty a Villarrealem jedním ze tří klubů, které z osmi zápasů ani jednou nevyhrály. Všechny tři skončily na chvostu, Slavia třetí od konce.

„Jestli jsem čekal, že aspoň jednou vyhrajeme? Doufáte vždycky. Každý zápas chcete vyhrát a nemůžete koukat na to, jaká je to soutěž a proti komu hrajete. Samozřejmě, že mě to mrzí. Hned první zápas doma s Bodö jsme mohli vyhrát, pak možná v Bergamu a při jiné konstelaci i tady na Kypru,“ přemítal trenér Jindřich Trpišovský po středečním závěrečném duelu proti Pafosu.

Víc než polovinu celkové částky, kterou si Slavia vykopala, tvoří suma za účast v základní fázi, konkrétně 18,62 milionu eur, v přepočtu asi 456 milionů korun.

V osmi zápasech uhrála remízy s Bödo, Atalantou a Athleticem Bilbao, za což dostala 2,1 milionu eur (51,45 milionu korun). Výraznou sumou do celkové částky přispěly hodnotové pilíře, celkem 10,59 milionu eur (259,455 milionu korun).

Při porovnání s loňskou účastí Sparta za hodnotové pilíře obdržela polovinu sumy co Slavia. Ale zase brala víc za výsledky (měla o bod víc) i vyšší umístění v tabulce (obsadila 31. příčku). Celkově získala přibližně o padesát milionů korun méně než Slavia.

Účast v Champions League přinesla Slavii další velké peníze například ze vstupného ze čtyř domácích zápasů. To může být odhadem dalších víc než sto milionů korun.

Když klub hrál Champions League naposledy, za podzim 2019 si přišel přibližně na půl miliardy korun, odehrál šest zápasů a získal dva body. I na tom je vidět, jak se od té doby bonusy v pohárech zvedly.

