Nové dresy Slavie: inspirace New Yorkem i prvky vesmíru. Překvapením graffiti sada

Slavia představila nové dresy během páteční tiskové konference v Edenu, kterou můžete sledovat v přímém přenosu. Účastní se jí předseda představenstva Jaroslav Tvrdík, generální ředitel Martin Říha a trenér Jindřich Trpišovský.

Překvapením slavnostního dopoledne před stadionem v Edenu byl podpis smlouvy se Simonem Delim, třiatřicetiletým stoperem z Pobřeží Slonoviny, který se vrací jako mentor do béčka.

Smlouvu podepsal rovnou v novém dresu. „Tak to je dobrý, ty vole!“ rozesmál publikum.

Tři zápasové sady a jedna speciální rozcvičovací.

„Každý dres je unikátní, ale zároveň společně tvoří kompaktní celek. Jsou moderní, ale ctí tradici. Jsou odvážné, ale pro všechny. Jsou designové, ale nekřičí na vás kýč. Samozřejmostí pro mě bylo i to, že se na nich shodla kabina a trenérský štáb. Ty si je chtěli hned vzít,“ tvrdí Pasta Oner.

Brankářka Bára Votíková v novém dresu Slavie.

Domácí dres zůstává sešívaný, červenobílý s hvězdou, jak ho slávisté nosí od roku 1896. Venkovní tmavá sada, pojmenovaná „Věčná“, v očích autora odkazuje na nekonečnost vesmíru. „Jako by přiletěl z jiné galaxie,“ říká.

Třetí dres je modrý a měl by symbolizovat hlavní město Prahu. „Protože Praha rovná se Slavia, matka měst a domov sešívaných,“ vysvětluje Pasta Oner. Inspiroval se u baseballové legendy New York Yankees. „Mají to stejně. Doma hrají jako Yankees a venku jako New York. Mapa Prahy jako vodoznak je uměleckým dokreslením celého dresu a vévodí mu řeka Vltava. Ta, která rozděluje dva nesmiřitelné tábory.“

Líbí se vám nové dresy pražské Slavie? celkem hlasů: 167 Ano, líbí se mi všechny 69 %(115 hlasů) Líbí se mi jen některé 8 %(14 hlasů) Ne, nelíbí se mi žádný 21 %(35 hlasů) Nevím 2 %(3 hlasy)

Slavia bude mít rovněž čtvrtou sadu, kterou bude používat při předzápasových rozcvičkách. U velkoklubů jsou taková speciální trika běžná a v případě Slavie by měly odrážet právě kořeny designéra Pasty Onera, jenž vzešel ze světa graffiti.

„Od začátku spolupráce cítím obrovskou odpovědnost, ale také mám radost ze splněného snu. Vždy jsem si říkal, jaké by to bylo navrhnout vlastní dresy,“ vysvětluje. „Nějaké limitované edice dresů nebo jednorázové spolupráce jsou běžné, ale že by umělec navrhl všechny sady na sezonu, to tady ještě nebylo. Je to cesta, jak fotbal neustále posouvat správným směrem,“ věří.

Hráči se v novém poprvé ukážou v nedělní generálce proti německým Drážďanům. O týden později nastoupí v Edenu do úvodního ligového duelu proti Hradci Králové. Na podzim je potřetí v historii a po šesti letech čeká také start v prestižní Champions League.

Dresy společnosti Castore, za níž stojí bratři Beahonovi z Liverpoolu, jste ve stejné soutěži mohli v minulém vidět například na fotbalistech Feyenoordu či Leverkusenu. Ve Španělsku obléká Castore fotbalisty Bilbaa a v anglické lize třeba Everton či nováčky z Burnley.

Negativně se o nich psalo v roce 2023, kdy si fotbalisté Aston Villy stěžovali na to, že jsou dresy Castore z těžkého nepříjemného materiálu a po pár minutách zátěže je totálně propotí. Vedení klubu později smlouvu s dodavatelem rozvázalo a v další sezoně raději přešlo ke konkurenci.

Jak bude spokojená Slavia?