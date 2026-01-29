Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze

Byla to pátá porážka v soutěži. Na tradiční děkovačku odcházeli slávisté pomalu, skleslí a s hlavami dole.
Místo spravení si chuti na závěr a bolestného v podobě první slávistické výhry v Lize mistrů od roku 2007 přišel tvrdý finiš. S pouhými třemi body v tabulce za tři remízy.
„Je to málo, představovali jsme si víc. Doufali jsme ve výhru, víc vstřelených gólů,“ hlesl Štěpán Chaloupek, jediný hostující střelec ve středečním zápase.
Omlouváme se.— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) January 28, 2026
Takto se Slavia nemůže prezentovat, obzvlášť v Lize mistrů. Všem fanouškům, kteří nás přiletěli na Kypr podpořit, vrátíme vstupné.
Děkujeme, že jste s námi i v těchto chvílích, a uděláme vše pro to, abychom vám na jaře znovu vrátili radost z našeho fotbalu. pic.twitter.com/QnWyygGpfK
Srovnal chvíli před koncem první půle, ve které Slavia prohrávala po nádherně ráně Dragomira. Ve druhém poločase znovu inkasovala, navíc přišla o vyloučeného Bořila a dostala ještě další dva góly.
„Dostáváme hloupé góly a neproměňujeme šance. Kdyby to bylo 2:0 do půle, tak je Pafos zlomený a bavili bychom se tu úplně jinak. Konfrontace nejenom tady, ale i v předchozích zápasech pro nás byly dobré. Ukázali jsme, že sem patříme a jsme schopní ty zápasy odehrát dobře. Ale fotbal se hraje na góly a výsledky, ty jsme nedoručili,“ řekl záložník Lukáš Provod.
„Chtěli jsme mít víc bodů, vítězství, ale ukázalo nám to, že musíme být lepší, to si musíme přiznat,“ zdůraznil trenér Jindřich Trpišovský. „V některých zápasech to od nás bylo málo.“
Což platí i pro ten na Pafosu. I proto klub tak rychle reagoval.
„Děkujeme, že jste s námi i v těchto chvílích,“ vzkázal fanouškům na sociálních sítích. „Uděláme vše pro to, abychom vám na jaře vrátili radost z našeho fotbalu.“
„Škoda, že jsme nedali další gól, abychom poděkovali fanouškům, kteří nás sem přijeli podpořit a celý zápas nám fandili,“ mrzelo Trpišovského.
Jako útěchu dostanou vrácené vstupné. Do podlouhlého sektoru hostů za bránu přicestovalo téměř šest set slávistů, cena vstupenky byla 565 korun. Klub fanouškům tedy za nepovedený zápas zaplatí přes 300 tisíc.
Slavia v Lize mistrů nepostoupila do vyřazovací fáze, postupně remizovala s Bodö/Glimt 2:2, prohrála 0:3 na Interu, remizovala 0:0 na Atalantě, s Bilbaem, doma s Arsenalem padla 0:3, stejným výsledkem podlehla i Tottenhamu, poté nestačila na Barcelonou (2:4) a naposledy na Pafos (1:4).
„Máme mladý tým, každý zápas pro nás znamená obrovskou spoustu zkušeností pro všechny. Každý si z toho bere maximum. Srovnáváme se se světovými hráči a každá minutka je pro nás strašně cenná,“ uzavřel Chaloupek.