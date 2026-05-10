Slavia řeší derby: doživotní zákazy, Chorý a Douděra ven z áčka, zavřená tribuna Sever

  9:46aktualizováno  10:15
Rychlá reakce, která předjímá další disciplinární opatření. Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík oznámil, že po výtržnostech v závěru sobotního derby klub s okamžitou platností uzavírá severní tribunu, kde sídlí nejaktivnější příznivci a viníci sobotního extempore. Z prvního týmu navíc vyřadil útočníka Tomáše Chorého a obránce Davida Douděru, kteří za své chování viděli červené karty.

„Hodnotami Slavie nejsou nenávist a násilí. Přijímáme odpovědnost a vyvodíme důsledky,“ začal Tvrdík další obsáhlé vyjádření k bezprecendentnímu incidentu.

Je jasné, že tribuna Sever bude od středečního utkání s Jabloncem zavřená. „Dokud nebudou identifikováni a postaveni před orgány činné v trestním řízení všichni pachatelé napadení hráčů AC Sparta Praha a útoků pyrotechnikou na sektor hostujících fanoušků. A dokud nebudeme mít jistotu, že se taková situace nemůže opakovat,“ prohlásil Tvrdík.

„I kdyby to mělo znamenat uzavření Tribuny Sever po celou sezonu 2026/2027,“ doplnil.

Pro viníky chce doživotní zákazy vstupu na stadion, Slavia od nich zároveň bude požadovat úplnou náhradu škody včetně všech sankcí, které jí budou uloženy fotbalovými orgány. „Klub poskytne maximální součinnost Policii České republiky, Disciplinární komisi LFA i Fotbalové asociaci ČR. Předáme veškeré kamerové záznamy, výsledky vyhodnocení pořadatelské služby i identifikační údaje držitelů vstupenek a permanentek z tribuny Sever,“ ujistil.

Co se stalo? A proč?

Slávisté byli v sobotu možná tři minuty od titulu. Stačilo, aby 317. derby, ve kterém ještě hluboko v nastaveném čase vedli 3:2, dovedli k vítězství, jenže nedočkaví fanoušci vtrhli na plochu. Někteří z nich napadli sparťanské hráče, kteří urychleně prchali do kabin a vzápětí naskákali do týmového autobusu. Další zakuklenci házeli světlice do sektorů fanoušků hostů.

Trvalo několik minut, než se situace uklidnila. Ale fotbal se už hrát nemohl. Od nedělního dopoledne řeší situaci disciplinárka, která svolala mimořádné online zasedání. Tresty však nejspíš vydá až v příštím týdnu.

Lze očekávat, že samotný zápas kontumuje ve prospěch Sparty. Klubu také podle disciplinárního řádu hrozí až desetimilionová pokuta a zavřený stadion.

Odrazuje vás chování fanoušků jako při derby od návštěv fotbalové ligy?

„To, co se odehrálo v závěru včerejšího derby ve Fortuna Areně, je nejtěžší chvíle v novodobé historii klubu,“ napsal Tvrdík. „To není fotbal. To není Slavia. Je to hanba, kterou neseme všichni.“

Ty, kteří vběhli na plochu, odmítl nazvat fanoušky. Spartě a třem zraněným hráčům: brankáři Surovčíkovi, obránci Martincovi i útočníkovi Vojtovi se jménem klubu omluvil.

„Omluva patří také AC Sparta Praha, hostujícím fanouškům, rozhodčím, fotbalové veřejnosti i všem slušným slávistům, kteří včera odcházeli ze stadionu se zlomeným srdcem.“

Podle Tvrdíka bude Slavia interně řešit také přístup pořadatelské služby, která šíleným scénám v sobotu večer nedokázala zabránit. Zvláštní bylo, když někteří její členové začali pár minut před koncem rozebírat reklamní led panely, jako by fanouškům otevírali cestu směrem do hřiště.

Prosbu hlasatele, aby lidé vyčkali za lajnou až do závěrečného hvizdu, pak stovky lidí zcela ignorovaly.

Tresty letí i do kabiny

Nebyli to přitom jen fanoušci, kteří sobotní derby Slavii pokazili. Klub interně řeší i další disciplinární prohřešky hráčů.

Útočník Chorý byl v průběhu druhého poločasu vyloučen za surový zákrok loktem do obličeje sparťana Sörensena. Už vystřídaný Douděra pak od rozhodčího Karla Roučka viděl červenou kartu poté, co na sudí ze střídačky hulákal: „Dejte třetí poločas, vy zm...!“

Oba hráče, české reprezentanty, Slavia vyřadila z kádru. Pro Chorého šlo už o třetí červenou kartu v aktuální sezoně, jen v posledních čtyřech zápasech jich přitom slávisté posbírali pět – a to ještě rozhodčí jednu odpustili Mosesovi, který minulý týden loktem zlomil čelist libereckému Hodoušovi.

Všichni tři dostanou ve čtvrtek trest od disciplinární komise, která už před dvěma týdny vyměřila sedmizápasovou stopku pro kapitána Bořila.

Příště navíc kromě jednotlivých hráčů bude řešit i osud nedohraného derby, pokutu pro klub a možné zavření stadionu.

„Slavia byla, je a bude klubem postaveným na hodnotách. Slavia vznikla v roce 1892 z prostředí, ze kterého vzešli zakladatelé samostatného Československa. Z vlastenectví, ze studentského ducha, ze slovanské vzájemnosti, z odporu proti útlaku. Naše hvězda hrotem dolů má od počátku jediný význam – naději i v čase nezdaru. Dnes je čas nezdaru. A je to zároveň čas, kdy tu naději musíme obnovit prací, ne slovy,“ dodal Tvrdík.

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům předčasně. (9. května 2026)
Choreo slávistických fanoušků v derby proti Spartě
Choreo sparťanských fanoušků během derby se Slavií v Edenu.
